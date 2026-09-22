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CHP'li Demir, Manisa Turgutlu'da öğrencilere silahlı saldırıyı lanetledi

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CHP'li Demir, Manisa Turgutlu'da öğrencilere silahlı saldırıyı lanetledi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Manisa Turgutlu'da okul önünde öğrencileri hedef alan silahlı saldırıyı lanetledi. Yaralanan öğrencilere acil şifa dileyen Demir, ailelere, öğretmenlere, okula ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız" dedi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde masum öğrencileri hedef alan alçak silahlı saldırıyı lanetliyorum. Eğitim yuvalarımızın huzuruna ve öğrencilerimizin güvenliğine uzanan her türlü kirli elin karşısındayız. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor; ailelerine, öğretmenlerimize, okulumuza ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
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