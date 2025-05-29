CHP'li Demir: Çocuk Yoksulluğu ve Eğitim Eşitsizliği Üzerine Sert Eleştiriler

CHP'li Demir: Çocuk Yoksulluğu ve Eğitim Eşitsizliği Üzerine Sert Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türkiye'deki çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine karşı sert açıklamalarda bulundu. 8 milyon çocuğun yoksulluk riski altında olduğunu vurgulayan Demir, özel okulların yüksek ücretlerini ve devlet okullarındaki kalite düşüşünü eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine ilişkin olarak, "Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor. Çocukların aç yattığı bir ülkede yer yerinden oynamalıydı. Ancak iktidar, vatandaşın değil kendi çıkarlarının peşinde" ifadesini kullandı.

Deniz Demir, çocuk yoksulluğu ve eğitim eşitsizliğine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de 8 milyon 724 bin çocuğun yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olduğuna dikkati çekti. Demir, Ak Parti Milletvekillerinin okullarda çocuklara günde 3 öğün yemek verilmesine yönelik kanun teklifini reddetmesine ilişkin de, "Bu teklifin reddedilmesi bile tek başına utanç vericidir" dedi. CHP'li Demir, "Yoksulluğun yükünü en çok çocuklar çekiyor" sözlerine yer verdi.

"Özel okulların yıllık ücretleri 1 milyonu aştı"

Eğitim sistemindeki eşitsizliklere ilişkin de Demir, "Devlet okulları kalitesizleştirildi, aileler çözümü özel okullarda aramak zorunda kaldı. Ancak özel okulların yıllık ücretleri 1 milyonu aştı. Bu sistemden sadece sermaye kazanıyor. Yoksul çocuklar ise niteliksiz eğitim ve ideolojik propagandalarla baş başa bırakılıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

"Eğitimde rant odaklı bir sistem kuruldu"

Türkiye'nin anayasal ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun altını çizen Demir, "AK Parti döneminde Cumhuriyet'in temel değerleri göz ardı edildi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlanmadı, tam tersine rant odaklı bir sistem kuruldu" açıklamasında bulundu. İktidarın, anayasal ve sosyal bir hukuk devleti olmanın gereklerine uymadığını kaydeden Deniz Demir, çocukların açlıkla mücadele ettiği bir ülkede devletin asli görevinin, sosyal adaleti sağlamak ve eğitimde eşitliği temin etmek olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da 3 mahallenin kabusu oldular: Yok etmek imkansız

Çiftçinin yeni kabusu! Yok etmek imkansız
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti

Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Beşiktaş'ta 4 imza açıklandı

Beşiktaş'ta 4 imza birden peş peşe atıldı
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.