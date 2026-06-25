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Utku Çakırözer:  Nato Zirvesi İçin Akreditasyon Ambargosu Uygulanması Basın Özgürlüğünün İhlalidir

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara'daki NATO Zirvesi için bazı basın kuruluşları ve gazetecilere akreditasyon verilmemesini basın özgürlüğü ihlali olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için Türkiye'den bazı basın kuruluşları ve gazetecilere akreditasyon verilmemesine tepki gösterdi. Çakırözer, uygulamanın basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının ihlali olduğunu ifade etti.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'den çok sayıda basın kuruluşu ile gazeteciye Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi için akreditasyon ambargosu uygulanması basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının ihlalidir. Kimse 'Bunu NATO yaptı' bahanesine sarılmasın! Türkiye NATO'nun veto yetkisine sahip asli üyesi ve bu zirvenin ev sahibidir. AKP iktidarının bilgisi ve onayı olmadan kendi gazetecilerimiz böyle keyfi dışlanamaz! Velev ki bilginiz yok, o zaman bu ambargoların derhal kaldırılması ve gazetecilerin görevini özgürce yapması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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