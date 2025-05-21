CHP'li Bülbül'den Jeotermal Enerji Santrali'ne Tepki

CHP'li Bülbül'den Jeotermal Enerji Santrali'ne Tepki
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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'da kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali'ne karşı çıkarak, bölge halkının zeytinliklerini koruma çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde Kurtuluş, Felek, Horsunlu, Ortakcı ve Gencelli köylerini etkileyecek Jeotermal Enerji Santrali'ne tepki gösterdi. Hukuksuz bir biçimde JES'in açılmak istendiğini belirten CHP'li Bülbül, "Hukuk açgözlülere şirketlere değil, halka kalkan olmalıdır" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde Kurtuluş, Felek, Horsunlu, Ortakcı ve Gencelli köylerini etkileyecek biçimde Kocaer Şirketi tarafından kurulmak istenen Jeotermal Enerji Santrali'ne tepki gösterdi. Bülbül, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"JES'lerle delik deşik edilen Memleketim Aydın'da şimdi yine bir tehlike kapıda. Aydın'ın Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde Kurtuluş, Felek, Horsunlu, Ortakcı, Gencelli köylerini etkileyecek bir biçimde Jeotermal Enerji Santrali kurmak isteniyor. Kocaer şirketi, bundan yaklaşık bir yıl önce vatandaşın protesto ile açtırmadığı sondaj kuyularının yakınında yeni alanlar satın alarak, yarım asırlık verimli incir ağaçlarını keserek, sondaj kuleleri dikerek, sondaj kuyuları açarak Aydın'ın verimli topraklarını kurutma projesine başladı. Zeytin Kanunu'nun 20. maddesi çok açıktır. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara 3 kilometre mesafede tesis yapılamaz, işletilemez"

"Çevre katliamına imza atılacak"

Yaklaşık 20 bin insanın yaşadığı, binlerce insanın üretim yaptığı bölgede ağaç katliamı yapılarak, zeytin ve incir ağaçları kesilerek büyük bir çevre katliamına imza atılarak; bu şirket 32 kuyu açmak için başvuru yapmıştır. Bu hukuksuzdur. Her tarafı zeytin ve incir ağaçları olan bölgede bırakın 3 kilometreyi, 300 metre boş alan bile yoktur. Bölgemizde geçimin ana kaynağı zeytindir. Zeytinlikler, havamızın, suyumuzun, toprağımızın, yaşamımızın güvencesidir. Nazım Hikmet, 'Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile zeytin dikeceksin' demiştir.

"Zeytinliklerimize dokundurtmayız"

Ege halkının binbir emekle, alın teriyle büyüttüğü bolluğun, bereketin, adaletin, sağlığın, barışın, yeniden doğuşun simgesi zeytinliklerimize dokunamazsınız. Zeytinliklerimize dokundurtmayız. Birinci sınıf tarım alanı olan verimli arazilerimize dokundurtmayız. Zeytinliklere JES ısrarınızdan rant ve talan odaklı bu halka düşman projelerden vazgeçin.

Arıların, kuşların, böceklerin terk etmek zorunda kalacağı yerlerde Aydın halkını yaşamaya mecbur edemezsiniz. Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz, sahip çıkmaya devam edeceğiz. Jeotermal şirketi ve bakanlık yetkililerinin toplantıya geleceği 23 Mayıs cuma günü Saat 11.00'de Kurtuluş Pazaryerine herkesi bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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