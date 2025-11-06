Haberler

CHP'li Bülbül: Başsavcı Gürlek'in Görevden Alınması Gerekiyor

CHP'li Bülbül: Başsavcı Gürlek'in Görevden Alınması Gerekiyor
Güncelleme:
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nden maaş almasını ve Anayasa'ya aykırı durumunu eleştirerek görevden alınması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevi devam ederken Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'nden 9 ay boyunca maaş aldığı ortaya çıkan Akın Gürlek'in görevden alınması gerektiğini belirtti.

Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, 2 Haziran 2022 ve 2 Ekim 2024 arasında Adalet Bakan Yardımcılığı yaptığını anımsattı.

Gürlek'in 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandığını, 29 Kasım 2024'te üç yıllığına Lüksemburg'da yer alan Eti Maden şirketinin yönetim kurulu üyeliğine getirildiğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Eti Maden, Başkanı Erdoğan olan Varlık Fonuna bağlı bir kamu şirketi. Kasım 2024'ten, Ağustos 2025'e kadar yurt dışındaki kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapıp, dokuz ay boyunca maaş alıyor. 6 Ağustos 2025'te Yönetim Kurulu Üyeliği sona eriyor. İktidar medyası, açık kaynaklardan erişilebilen belgelere rağmen hep bir ağızdan yönetim kurulu üyeliğinin 'Adalet Bakan Yardımcılığı' dönemine ait olduğu yönünde algı yürütmeye çalışıyor.

"Gelir elde etmesi Anayasa'nın açık hükmüyle yasaklanmıştır"

Anayasa açıktır: Anayasa'nın 140'ıncı maddesinin son fıkrası açık bir biçimde, hakim ve savcı olup adalet hizmetlerinde çalışanların hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olduğunu belirtmektedir. Yine Anayasa 140/5 der ki: 'Hakim ve savcılar, kanunda belirtilenden başka, resmi ve özel hiçbir görev alamazlar.' Bu hükme göre, Adalet Bakan Yardımcısı'nın resmi veya özel bir görev alması, üstüne üstlük bu görev dolayısıyla maaş alması, gelir elde etmesi Anayasa'nın açık hükmüyle yasaklanmıştır.

"Bu skandal hakkında gereği yapılmalıdır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na onlarca hukuksuz operasyon düzenleyip zindana attıran başsavcı, aynı dönemde Erdoğan'ın imzasıyla kamu şirketinden maaş alıyormuş. Bu açıkça suçtur. HSK'nın ve Adalet Bakanlığı derhal harekete geçmeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında soruşturma açarak görevden almalı, bu skandalın gereğini yapmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
