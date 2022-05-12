CHP'li Biçer Karaca: "Kadınların Dekoltelerine, Kıyafetlerine Bakmak Yerine Öldürülen, Şiddete Maruz Kalan Kadınlara Bakın"

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'in kıyafetiyle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Kadınların dekoltelerine, kıyafetlerine bakmak yerine öldürülen, şiddete maruz kalan kadınlara bakın" dedi. Bazı valiliklerin aldığı yasaklama kararlarına dikkat çeken Biçer Karaca, "Ülkemizde yeniden temel hak ve özgürlüklere müdahale üzerinden kutuplaştırma, toplumsal barışı ortadan kaldıracak ve gerginlik ortamları yaratacak birtakım uygulamalara hız verildi" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bazı valiliklerin aldığı yasaklama kararları ile eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın oyuncu Melis Sezen'e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

"YENİDEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE MÜDAHALE ÜZERİNDEN KUTUPLAŞTIRMAYA HIZ VERİLDİ"

Biçer Karaca, "Ülkemizde yeniden temel ve hak ve özgürlüklere müdahale üzerinden kutuplaştırma, toplumsal barışı ortadan kaldıracak ve gerginlik ortamları yaratacak birtakım uygulamalara hız verildi. Bazı illerimizde valilik genelgeleriyle basın toplantıları iptal edildi. Bazı illerde siyasi partilerin mitinglerine iptal ve engeller getirildi. Son olarak da kadınlar üzerinden yeniden bir kutuplaştırma ve kadınlar üzerinden gündemi değiştirerek konuları, olayları saptırmaya ilişkin bir özgürlük, kişi hak ve özgürlük alanlarına müdahalelerle toplum ayrıştırılmaya ve kutuplaştırılmaya çalışılıyor" dedi.

"GENÇLER NE İSTİYORSUNUZ?"

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Biçer Karaca, şunları söyledi:

"Bir basın toplantısının yapılması valilik genelgesi ile engelleniyorsa bu bir kutuplaştırma, ayrıştırmadır. Yine Eskişehir festivalinin iptalin bir kutuplaştırmanın temel hak ve özgürlükler üzerinden müdahalenin açık ve net sinyallerinden birisidir. Gençlerden ne istiyorsunuz? Çay üreticilerinin sorunlarını dile getirmek istenmesinden ne istiyorsunuz? Çay üreticilerinden ne istiyorsunuz? Yine toplantı ve gösteri yürüyüşlerini engelleyerek gerçeklerin ortaya çıkmasını mı engellemeye çalışıyorsunuz?"

"BİR KADIN SANATÇININ KIYAFETİ ÜZERİNDEN HEDEF HALİNE GETİRMESİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Biçer Karaca, eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar'ın katıldığı bir televizyon programında oyuncu Melis Sezen'in 47. Altın Kelebek Ödülleri töreninde giydiği kıyafetle ilgili yaptığı "Bir kıyafet giymiş, o kıyafet kanunen suç. Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Biçer Karaca, MHP'li Çakar'a, "Bir kadın sanatçının kıyafeti üzerinden, bir basın, yayın organında bunun tartışılması, üstelik de hukukçu olduğunu iddia eden birisi tarafından suç diyerekten sanatçımızı hedef haline getirmesini kabul etmek mümkün değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

"KADINLARIN DEKOLTELERİNE BAKMAK YERİNE ÖLDÜRÜLEN KADINLARA BAKIN"

Biçer Karaca, RTÜK'e seslenerek, "Bir dava üzerinden siyasilerin açıklamalarını yayınladı diye ceza üstünde ceza yağdıran RTÜK, bir kadının, sanatçının kıyafeti üzerinden hedef gösterilmesine neden sessiz kalıyor? Kadınların dekoltelerine, kıyafetlerine bakmak yerine öldürülen, şiddete maruz kalan kadınlara bakın" dedi.