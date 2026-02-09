Haberler

Görele Belediye Başkanı Dede, ifadeye çağrıldı

Görele Belediye Başkanı Dede, ifadeye çağrıldı
Güncelleme:
Giresun'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, sanal medya üzerinden yapılan yazışmalar nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için adliyeye gitti.

GİRESUN'un Görele ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre sanal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Çağrı üzerine akşam saatlerinde ilçe adliyesine giden Başkan Dede'nin, ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
