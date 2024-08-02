CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: Fındık üreticisi kan ağlıyor

(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Giresun'da yapılan Büyük Fındık Mitingi sonrası hükümeti eleştirdi. Bankoğlu, her yılın bir öncekinden daha kötü olduğunu, dünya fındık üretiminin en büyük söz sahibi Türkiye'de fındık üreticisinin tarımın her alanında olduğu gibi kan ağladığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu Giresun'daki Büyük Fındık Mitingi sonrası yaptığı açıklamada, "Öyle bir hükümet ki; bu utanç onlara yeter, dediğimiz her iş bilmezliklerinden sonra daha beterini yapmayı, daha büyük zarar vermeyi başarıyorlar. AKP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Ekonomi, hukuk, eğitim, sağlık, çevre ve daha nice alanda ama çiftçiyi ekip biçmekten vazgeçirerek en büyük felaketi yaşatıyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin buğdayı, tütünü, çayı, şeker pancarını ve ne yazık ki fındığı adeta çiftçinin bel kemiğini kırmaya yemin etmiş düşmanca politikalarla yok ediliyor. Üreticiyi mazot, su, elektrik, kredi borcu gibi ağır yüklerle ezerken, teşvik etmek bir yana toprakla kuşaklar boyu kadim ilişkisi olan çiftçiyi telafisi mümkün olmayacak şekilde toprağından, işinden uzaklaştırıyorlar" diyen Bankoğlu'nun açıklamaları şu şeklde:

"Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i ülkemizde yapılıyor"

"Dünyada fındığın bir numarasıyız. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'i ülkemizde yapılıyor. 100 milyar dolarlık üretim yapıyoruz ama 2 milyar doları bize kalıyor. Şu başarıya bakın! Zarar ettirmek en iyi bildikleri, israf edip masallar anlatmak da en iyi yaptıkları. Bu ucube sistemin beceriksizleri geldikleri günden beri ülkeyi şirket gibi yöneteceğiz diye ortalıkta gezip duruyorlar ya. Devraldıkları her şeyi satıp savıp, mirasyedi gibi davranmalarının sonucu açlık sınırının geçen ay 19 bin lira olmuş ama asgari ücret 17 bin, Tayyip Erdoğan lütfetti de milyonlarca emekli 12 bin 500 lira maaşa mahküm. Çiftçi de benzer durumda. Geçen sene 84 lira olarak açıklanan fiyatın bu yıl 160 lira olarak belirlenmesi şarttır. Enflasyon oranlarını saklayan TÜİK bile ne yapacağını şaşırmış durumda. AKP'nin masallarına inanacak olsak her yerden doğal gaz ve petrol fışkırıyordu hani. Geçen yıl seçimden önce litresi 22 lira olan mazot bugün 45 lira, daha dün doğal gaza yüzde 40 zam geldi. Elektrik üç katına çıktı. 160 lira fındık fiyatı için herkes sesini yükseltmeli."

" Fındık üreticilerinin hakları için Giresun'da bir araya geldik "

Bugün fındık için yarın işçiler için yani halk gücünü bilmeli ve hangi parti olursa olsun emeğini ezdirmemeli. Fındık üreticilerinin hakları için Giresun'da bir araya geldik. Üreticilerin çoluğunun, çocuğunun rızkını AKP'nin insafınıza bırakmayız. Haklarını birlikte arayacağız! Emeğinin karşılığını alamayan üreticinin fındığına 160 lira için Giresun'da olmaya devam edeceğiz.