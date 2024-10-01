CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Yangın Helikopterleri Üzerine Eleştiri

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yangın söndürme helikopterlerinin yüklenici firmanın ödeme yapmaması ve yakıt olmaması nedeniyle yangın anında kalkış yapmadıklarının tutanaklarla belgelendiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "Tankerinde yakıt bulunmadığı için yangın anında kalkış yapamayan helikopter sayısı kaçtır" diye sordu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yangın söndürme uçağı pilotlarının ödeme alamadığı için yangınlara müdahale etmediği iddialarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

"Tarım ve Orman Bakanı seyrediyor"

Bakırlıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınlarına seyirci kaldığını belirterek "Yüklenici firmanın getirdiği helikopterler yüklenicinin alt taşeronuna ödeme yapmaması veya yakıt olmaması nedeniyle yangın anında kalkış yapmadıkları elimize ulaşan tutanaklarla belgelendi ancak daha vahim iddialar da var. Firmanın 35 adet hafif sınıf helikopter teslim etmesi gerekirken ancak 24, 10 adet gece görüş helikopterinden ise sadece 1 adedini teslim ettiği iddia edilmekte. Ülkemizin ciğerleri yanarken hem Orman Genel Müdürü hem de Tarım ve Orman Bakanı seyrediyor. Yazıklar olsun" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nün maaş iddialarını yalanlamasının ardından konuya dair tutanaklara ulaştıklarını kaydeden Bakıroğlu, "Tutanakta yer alan 'Yabancı ekibin şirket kaynaklı sorunlarından dolayı yangın mahalline kalkış yapılamadığı' ifadeleri OGM'nin yalan söylediğinin açık ve net belgesidir. Yaptıkları basın açıklamasıyla konun üstünü alelacele kapatmaya çalışsalar da acziyetleri gün gibi ortaya çıkmıştır" ifadesini kullandı.

"Bu helikopterler kağıt üstünde var ama yangın anında gökyüzünde yok"

"Bu dakikadan sonra Orman Genel Müdürü bir dakika bile koltuğunda oturmamalıdır" diyen Bakıroğlu, şöyle devam etti:

"Hem yurttaşlarımızı ve kamuoyunu yalan söyleterek yanılttığı hem de ormanlarımızın yanmasına seyirci kaldığı için derhal istifa etmelidir. Yüklenici firmanın getirdiği helikopterler yüklenicinin alt taşeronuna ödeme yapmaması veya yakıt olmaması nedeniyle yangın anında kalkış yapmadıkları tutanaklar ile belgelendi ancak daha vahim iddialar da var. Yüklenici firmanın sözleşmede yazan sayıda helikopterleri teslim edemediği de ifade ediliyor. Firmanın 35 adet hafif sınıf helikopter teslim etmesi gerekirken ancak 24, 10 adet gece görüş helikopterinden ise sadece 1 adedini teslim ettiği iddia edilmekte. Benzer sıkıntıların geçen senede yaşandığını hatırlatarak soruyorum; bu sözleşme neden fesih edilmedi? En önemli soru belki de bu. Hem helikopter teslim edilmemiş hem de eksik teslim edilen helikopterler kalkış yapmamış. Bu durum kabul edilebilir bir şey değil. OGM'nin yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara ceza vermesi ya da yaptırım uygulamasının da ülkemizin ciğerleri olan ormanlarımız küle dönerken hiçbir anlamı yoktur. Bu manzaraların yaşanmaması için yapılacak şey hiç vakit kaybetmeden kendi filomuzu kurmak olacaktır. 100 araçlık bir filodan bahsediliyor ama yangın olduğunda ortada helikopter yok. Olan da ya parasını alamadığı için ya da yakıtı olmadığı için kalkış yapamıyor. Bu helikopterler kağıt üstünde var ama yangın anında gökyüzünde yok. Buradan Tarım ve Orman Bakanı'nı da konun takipçisi olmaya ve gerekli müdahaleleri bir an önce yapmaya davet ediyorum."

Bakırlıoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

"2024 yılı orman yangınlarıyla mücadele sezonunda yangınlara kaç adet hafif sınıf helikopter ile müdahale edilmiştir? İhaleyi alan yüklenici firma THK Gökçen Havacılık - MGİ Defence sözleşmede yazılan yükümlülüklerini yerine getirebilmiş midir? Getiremesiyse neden sözleşme fesih edilmemiştir?

Bu firmaya 2022-2023-2024 yıllarında ne kadar Amerikan doları ödeme yapılmıştır? Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu firmaya ne gibi bir yaptırım uygulanmış ve ne kadar ceza kesilmiştir? Yangın anında havalanmayan yabancı pilotlar ile ilgili kaç tutanak tutulmuştur ve ORBİS sistemine girişi yapılmıştır?

Helikopterlerin sözleşmede yazan miktardan az yakıt bulundurulması nedeniyle kaç tutanak tutulmuştur ve ORBİS sistemine girişi yapılmıştır?

Tankerinde yakıt bulunmadığı için yangın anında kalkış yapamayan helikopter sayısı kaçtır? 2024 senesinde yüklenici firmanın gece görüşlü helikopter sözleşmesine göre 10 adet gece görüş helikopteri bulunması gerekirken bir tane bile tedarik edemediği iddiaları doğru mudur?

2023 yılında kaç orman yangını çıkmış ve ne kadar orman alanı yanmıştır? 2024 yılında kaç orman yangını çıkmış ve ne kadar orman alanı yanmıştır?"