Er şehit aileleri ve gazilere eşit hak talebi

(ANKARA) - CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara'da haklarını talep eden er şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Talepleri dinleyen Genç, konuyu TBMM gündemine taşıyarak, aynı bayrak uğruna mücadele edenler arasında eşitlik sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ankara Güvenpark'ta haklarını arayan er şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gaziler, Genç'e emsal özlük hakları, sağlık hizmetleri, ortez ve protez ihtiyaçları, refakatçi desteği, kira yardımı ve sosyal tesislerden yararlanma gibi birçok konuda eşitsizlik yaşadıklarını aktardı.

Aynı koşullarda görev yapmalarına ve bedeller ödemelerine rağmen askerlik sırasında sahip oldukları rütbe ve statü nedeniyle farklı haklara tabi tutulduklarını ifade eden gaziler, yaşadıkları sorunların yalnızca kendileriyle sınırlı kalmadığını, ailelerinin de bu süreçte ağır bir bedel ödediğini vurguladılar.

Genç'e yaşadıkları sorunları anlatan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, "Biz tamamen emsal özlük haklarıyla ilgili bir eylem yürütüyoruz. Bunun içerisinde sosyal tesis kullanımı var, kira yardımı var, ortez-protez sorunları var, sağlık sistemindeki sorunlar var. Burada bir kişinin hayatını söndürmüyorlar. Kaç yaşında kızı, babasının elinden tutuyor, gezdiriyor. Bütün aile yıkılıyor. Çocuğun da kendi özel hayatı olabilir, genç daha. Bütün ailesi bedel ödüyor ama ona rağmen hala daha burada bize dilenci muamelesi yapılıyor. Artık gerçekten kanımıza dokunuyor" dedi.

Girdiği çatışmada gözlerini kaybeden bir gazi de protez gözlerini kredi çekerek almak zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Şu göz kaç para biliyor musunuz? İki tane gözü ben cebimden ödedim, 90 bin lira. Cebimden ödedim hala borcunu ödüyorum, kredi çektim. Tamam vatan sağ olsun, vatan için canımız feda ama biz niye bir de geçim sıkıntısı çekiyoruz. Bizim çocuklarımız bize 'Baba sen bu ülke için gözünü kaybettin de bu insanlar hep kendilerine çalışıyor, size niye bakmıyorlar' diye soruyor."

Gözlerini çatışmada kaybeden gazinin kızı ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Bizi sürekli çağırdıklarında bakanlarımız, başkanlarımız, 'Şehit ve gazi çocuklarına biz sahip çıkıyoruz' diyorlar. Bizi hiç kimse aramıyor, sormuyor. Ne babamı arıyorlar ne diğer amcalarımı arıyorlar. Ama fotoğrafta, sürekli bizi kullanıyorlar. Benim babamı kullanıyorlar, benim babamın gözlerinin görmediğini kullanıyorlar. Babam, ve amcalarım dünyalarını biz yaşıyoruz aynı evde, karanlığı biz paylaşıyoruz. Gözünüzle baktığınızda aydınlık ama o hep karanlıkta yaşıyor. Benim babam niye karanlıkta yaşarken, bir de sıkıntı çekmek zorunda? Zaten bedel ödememiş mi? Daha ne yapalım?"

Güvenpark ziyaretinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda er şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını gündeme taşıyan Genç, şöyle konuştu:

"Ankara Güvenpark'ta haklarını arayan er gazilerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Bu ülke için canını ortaya koyan kahramanlarımız arasında rütbeye göre hak ayrımı yapılması doğru değildir. Aynı bayrak uğruna mücadele eden insanlar arasında sosyal ve özlük haklarında adalet sağlanmalıdır. Er gazilerimiz görevlerini yerine getirirken ağır bedeller ödemelerine rağmen sağlık, istihdam, aylık bağlanması ve sosyal haklar konusunda yıllardır eşitsizlik yaşamaktadır. Er şehit ailelerimiz de aynı adalet talebini dile getirmektedir. Bu konuda Meclis'e kanun teklifleri sunduk, çözüm önerimizi ortaya koyduk ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Devlet fedakarlığı ödüllendirmeli, mağduriyet üretmemelidir. Gazilerimizin onurlu yaşam hakkı, şehit ailelerimizin hak ettiği sosyal güvence artık daha fazla ertelenmemelidir. Bu haklı mücadelenin Meclis'te de toplumun vicdanının da sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA