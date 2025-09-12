CHP'li Arpacı: "Meb, 400 Dolarlık Cihazı 4 Bin 500 Dolara Dayatıyor"

(ANKARA) - CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehabilitasyon merkezlerine zorunlu kıldığı biyometrik sistemde usulsüzlük yapıldığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Piyasada 400–600 dolara satılan cihazların, tek bir firmaya verilen lisansla 4 bin 500 dolara dayatıldığını ileri süren Arpacı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Bakanlığınız tarafından zorunlu tutulan biyometrik kimlik doğrulama sistemi için sadece Türk Telekom iştiraki olan 'İnnova Bilişim Çözümleri' isimli firmaya lisans verdiğiniz iddiası doğru mudur?" diye sordu.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde zorunlu hale getirilen biyometrik kimlik doğrulama sistemine ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Yaklaşık 3 bin 500 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren biyometrik sistem kurmak zorunda olduğuna dikkat çeken Arpacı, bu sistemin yalnızca Türk Telekom iştiraki olan İnnova Bilişim Çözümleri'ne lisanslandığının iddia edildiğini belirtti. Arpacı, şunları kaydetti:

"Kamu yararıyla bağdaşmıyor"

"Bakanlığınız tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi zorunluluğu getirilmesi denetim ve güvenlik açısından anlaşılır bir adımdır. Kurulacak bu sistemin yalnızca bir firmaya lisans verilerek zorunlu tutulması, hem piyasa rekabetine hem de kamu yararına açıkça aykırıdır. Ülke genelinde yaklaşık 3 bin 500 kurumun bu sistemi kullanmak zorunda olduğu düşünüldüğünde, alternatif firmaların sunduğu benzer çözümlerle arasında binlerce dolarlık bir maliyet farkı oluşmaktadır. Toplamda milyonlarca dolara varan bu fark, kurumların ve dolayısıyla kamunun sırtına gereksiz bir yük bindirmektedir."

Aynı cihazı 400–600 dolar aralığında sunabilen firmalar bulunmasına rağmen İnnova'nın fiyatlarının 4 bin 500–4 bin 800 dolar artı KDV seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Ayrıca firmanın 15 Eylül 2025'e kadar 4 bin 500 dolar artı KDV fiyat belirlediğini, bu tarihten sonra ise aynı ürünü 4 bin 800 dolar artı KDV'ye çıkardığı iddiasını hatırlatan Arpacı, "Arada çok ciddi bir fark vardır. Bu durum yalnızca hizmet kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına da yol açmaktadır. Bir de okulların nakit ödemeye zorlandığı iddiası vardır. Bu kabul edilemez" dedi.

CHP'li Arpacı, tek bir firmaya verilen lisansın kamu yararına aykırı olduğunu vurgulayarak, "Rekabetin engellenmesi sadece hizmet kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına da neden olur. Bakanlığınız tarafından alınan bu karar, şeffaflık ve adalet ilkeleriyle çelişmektedir ve bir an önce gözden geçirilmelidir" diye konuştu.

CHP'li Arpacı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cevaplaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Ülke genelinde kaç adet özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır? Bu okulların illere göre sayısı kaçtır? Öğrenci ve personel sayıları nedir?

32953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' doğrultusunda 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi zorunluluğu getirilmiştir. Bu sistem için herhangi bir altyapı çalışması hazırlanmış mıdır?

Kurulacak biyometrik kimlik doğrulama sistemi için bu işi yapan firmalar hakkında herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Ülke genelinde bu işi yapabilecek firmaların sayısı nedir?

Okullarda bulundurulması zorunlu biyometrik kimlik doğrulama sisteminin maliyeti nedir?

Bakanlığınız tarafından kamuya bir yük binmemesi ve rekabetin korunması amacıyla bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız tarafından zorunlu tutulan biyometrik kimlik doğrulama sistemi için sadece Türk Telekom iştiraki olan 'İnnova Bilişim Çözümleri' isimli firmaya lisans verdiğiniz iddia edilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

İddia doğruysa ülke genelinde bu işi neden bir firmaya verme gereksinimi edindiniz? Bu firmayla ne gibi yakınlığınız bulunmaktadır? Firma yetkilileriyle bakanlıkta ya da başka bir yerde bir araya geldiğiniz doğru mudur?

Lisans verdiğiniz firma biyometrik kimlik doğrulama sistemini 15 Eylül 2025 tarihine kadar 4 bin 500 dolar artı KDV olarak fiyatlandırdığı ve 15 Eylül 2025 tarihinden sonra ise aynı işi 4 bin 800 artı KDV olarak fiyatlandırdığı iddiası doğru mudur? Bunun nedeni nedir? Kurulum fiyatının yüksek olması bir yana bir de okulları nakit ödemeye zorlamaktadırlar. Firma hakkında tarafınıza iletilen herhangi bir yazılı/sözlü şikayet olmuş mudur? Olmuşsa şikayetin konusu nedir, yapılan işlem ne olmuştur?

Ülkemizde bu işi yapan birçok firma varken ve aynı özellikleri sahip cihazları 400-600 dolar aralığında yapabilmelerine rağmen, lisans verdiğiniz İnnova Bilişim Çözümleri isimli firma bu işi neden 4 bin 500 dolara yapmaktadır? Arada çok ciddi bir fark yok mudur?

Yukarıda yazılı olan lisansı bir firmaya verdiğiniz iddiası doğruysa Bakanlığınız tarafından aldığınız karar, şeffaflık ve adalet ilkeleriyle çelişmektedir. Alınan karardan vazgeçmeyi ya da başka firmalara da lisans verilmesi düşünülmekte midir?"