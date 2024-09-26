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CHP'li Akdoğan'dan Devlet Tiyatroları Açıklaması: Sosyal Medya Paylaşımı Disiplinsizlik Değildir

CHP'li Akdoğan'dan Devlet Tiyatroları Açıklaması: Sosyal Medya Paylaşımı Disiplinsizlik Değildir
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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Devlet Tiyatroları sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın müfettişle görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımının disiplinsizlik olmadığını ve sanatçıların korkutulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Devlet Tiyatroları (DT) sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın, çağrıldığı Genel Müdürlük'te Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin "Sosyal medyada bir paylaşım yapmak, disiplinsizlik değildir. Sosyal medyada yapılan şeyi disiplinsizlik olarak algılıyorlarsa, bunun yöntemi bir bakanlık müfettişini çağırıp sanatçıyı korkutmaya çalışmak değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Akdoğan, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü binası önünde yaptığı basın açıklamasında, DT'nin Cumhuriyet tarihiyle özdeş bir kurum olduğunu belirterek burada yaşanan meselelerin herkesi ilgilendirdiğini ifade etti.

DT sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın, Genel Müdürlüğe çağrılarak görüşülmesine yönelik iddiaları hatırlatan Akdoğan, bir hafta boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığından ve DT Genel Müdürlüğünden iddialarla ilgili reaksiyon gelmesini beklediğini bildirdi.

İddialarla ilgili "kayıtsız kalındığını" ve bu nedenle basın açıklaması yaptığını belirten Akdoğan, Alacacı'nın, geçen hafta DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sekreteri tarafından DT'ye davet edildiğini, Bakanlık müfettişinin de bulunduğu toplantı salonunda kendisiyle Karadağlı'nın, "Lale devri bitti." sözüne yönelik yaptığı sosyal medya paylaşımı hakkında görüşüldüğünü söyledi.

Bir devlet sanatçısına bu muamelenin yapılamayacağını ifade eden Akdoğan, devlet sanatçıların disiplinsizlik yapmaları halinde bir müeyyidenin uygulanması gerektiğini ve böyle bir durumda neler yapılacağının belli olduğunu kaydetti.

Akdoğan, "Dolayısıyla sosyal medyada bir paylaşım yapmak, disiplinsizlik değildir. Sosyal medyada yapılan şeyi disiplinsizlik olarak algılıyorlarsa, bunun yolu, yöntemi bir bakanlık müfettişini çağırıp sanatçıyı korkutmaya çalışmak değildir. Gaye Hanım'ın elinden telefonu alındı ve 3 saat odada tırnak içinde sorguya çekilmeye çalışıldı." dedi.

DT sanatçılarının yoksulluk sınırının altında maaş aldıklarını ileri süren Akdoğan, "Buraya tepeden inmiş, karga gibi konmuş bir genel müdürün, Devlet Tiyatroları'nın hiçbir sanatçısının itibarıyla bu şekilde oynamasına izin vermeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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