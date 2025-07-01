CHP Kurultayı Davasında Mahkeme Kararları Değişti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile ilgili bazı şüpheliler hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesine aykırılık suçundan açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararını kaldıran Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararı açıklandı.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında açılan davada, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, "görevsizlik" kararı vererek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini kararlaştırmıştı.

Mahkeme, sanıkların eylemlerinin "rüşvet" suçu kapsamında olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine, ayrıca sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında olduğuna hükmetmişti.

Sanık avukatlarının dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesine dair itirazını da reddeden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, kararın düzeltilmesine yer olmadığına karar vererek, dosyayı değerlendirmesi için nöbetçi Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı ve davanın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmetti.

"Rüşvet iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunabilir"

Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" suçuna ilişkin iddianamede "rüşvet" suçuna ilişkin herhangi bir anlatım bulunmadığı belirtildi.

İddia makamının soruşturma aşamasında elde ettiği delillerden ulaştığı sonuca göre düzenlediği iddianameyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca belirlediği kovuşturma aşamasının sınırlarının, "görevsizlik" kararı ile genişletilemeyeceği aktarıldı.

Görevsiz olduğunu düşünen asliye ceza mahkemesinin, iddianameyi görev yönünden iade edilebileceği halde ağır ceza mahkemesinin iddianamenin değerlendirmesi imkanını da ortadan kaldıracak şekilde kabul ettiğine işaret edilen gerekçeli kararda, gerek görürse asliye ceza mahkemesinin, rüşvet iddiası ile ilgili suç duyurusunda bulunulup kamu davası açılması ve açılan her iki davayı birleştirme yoluna gidebileceği ifade edildi.

"Suç tarihinde milletvekili değil"

Gerekçeli kararda, asliye ceza mahkemesinin, sanıklardan Erkan Aydın'ın suç tarihlerinden önce üç kez milletvekili seçildiği için ilgili kanun gereği vekillerin görevde olduğu dönemde yaptıkları iddia edilen suçların ağır ceza mahkemesi yetki alanında bulunduğunu iddia ettiği ancak Aydın'ın soruşturmanın başladığı sırada milletvekili olmadığı, kurultayın yapıldığı tarihten önce milletvekilliği görevinin sona erdiği, suç tarihinde ve soruşturma başladığında Osmangazi Belediye Başkanı olduğu, bu itibarla ağır ceza mahkemesinde yargılanmasının koşullarının oluşmadığı kaydedildi.