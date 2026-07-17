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İstinaf, CHP'nin "mutlak butlan" kararını Yargıtay'a gönderdi

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Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında Özgür Özel ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararını temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderdi.

BAM 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davayı karara bağlamıştı.

Davanın taraflarının karara yaptığı itirazlar üzerine Daire, temyiz incelemesi için dosyayı Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

Dava dosyasının, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gitmesinin ardından, temyiz incelemesi yapılacak ve CHP kurultay davasına ilişkin kesin hüküm verilecek.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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