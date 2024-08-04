CHP Kadın Kolları Kurultayında Adaylık Çekildi

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, Başkan adayı Asu Kaya'yı eleştirerek, "Ben kimsenin arkasına saklanmadım. Siz de saklanmayacaksınız. Erkeklerin ayak izlerine basmayı reddediyorum" dedi. Birsen Bayar da "Bir an evvel demokrasi çağrısı yapıyorum, temiz siyaset çağrısı yapıyorum. Biz bunu yapmazsak doğmamış kız çocuklarının hakkını korumak Hindistan'daki gibi bir pembe çeteye kalacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Aylin Nazlıaka ile Asu Kaya'nın başkanlık için yarıştığı Kurultayda, Nazlıaka lehine yarıştan çekilen Birsen Temir Saraç ile Birsen Bayar birer konuşma yaptı.

Birsen Temir Saraç, "Bu pilav daha çok su kaldırır. Bu kazan daha çok su kaldırır. Daha seçim bitmedi, sonra kutlama yaparsınız. Asu Hanım ben sizi dinleyeceğim. Siz de beni dinleyin. Asu Hanım dinleyeceksin. Size bilerek kötü davranıyorum. Çünkü milletvekilisiniz, kırmızı plakalı araban var" diyerek, "Sen o gün Osmaniye'deydin, senin kanalların patlamış, sel su içinde sen daha buralarda adaylık kovalıyorsun. Vekilliğe kim bakacak? Arkadaşlar ben kimseden yana değilim. Bugün yeni bir tarih başlatalım diyorum. Bugün burada yeni bir kadın hikayesi yazmazsak bizden hiçbir şey olmayacak" şeklinde konuştu.

Ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Saraç, "Değişim, dönüşüm derken hakla, hakkaniyetle, adaletle başlatmazsak bugün bizden birşey olmaz. Biz Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapmıyoruz. Aylin Hanım'ı da bir sürü eleştirdim. Bugün sadece erkeklerin arkasına saklanarak öyle aday olunmaz. İktidara yürüyen partide erkekler kadınları seçemez. Ben ODTÜ duvarında devrim yazan ODTÜ'lüyüm. O Sinan'ların, Mahir'lerin, Deniz'lerin çizdiği yolda geliyorum. O gelenekten geliyorum. Ben sosyal demokratım, ben Kemalistim, ben solcuyum. Solda kalmaya devam edeceğim. İktidara yürüyen partide erkekler kadınları seçemez. Ben kimsenin arkasına saklanmadım. Siz de saklanmayacaksınız. Erkeklerin ayak izlerine basmayı reddediyorum. Aylin Nazlıaka lehine çekiliyoruz. Yola devam" ifadelerini kullandı.

Birsen Bayar: Herkes kendine gelmeli

Başkan adaylığından Aylin Nazlıaka lehine çekilen Birsen Bayar da Kurultayda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Burada hiç kimse taraf değil. Hepimiz CHP çatısı altındayız. Bir an evvel demokrasi çağrısı yapıyorum, temiz siyaset çağrısı yapıyorum. Biz bunu yapmazsak doğmamış kız çocuklarının hakkını korumak Hindistan'daki gibi bir pembe çeteye kalacaktır diye düşünüyorum. Ben onlara atıf yaparak pembe rengi seçmiştim, tabanın isteğiyle birleştik. Delegasyon istedi. Ben bundan dolayı saygı duydum. Ben Aylin Nazlıaka'yı çok eleştirdim. Eleştirmeye devam ettim ama ben saygı da duyuyorum yaptığı işe. Yeter ki kadınlar için hep birlikte bir şeyler yapalım. Hindistan, Afganistan modeline doğru gidiyoruz. Herkes kendine gelmeli, kadınların bir tanesi için sırt olmasınlar bütün kadınlar için sırt olmaya davet ediyorum."