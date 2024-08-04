Üye Girişi
Haberler

CHP Kadın Kolları Kurultayında Adaylık Çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Aday Asu Kaya eleştirildi.

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: CEMAL BERK AYTEKİN

(ANKARA) - CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda Aylin Nazlıaka lehine adaylıktan çekilen Birsen Temir Saraç, Başkan adayı Asu Kaya'yı eleştirerek, "Ben kimsenin arkasına saklanmadım. Siz de saklanmayacaksınız. Erkeklerin ayak izlerine basmayı reddediyorum" dedi. Birsen Bayar da "Bir an evvel demokrasi çağrısı yapıyorum, temiz siyaset çağrısı yapıyorum. Biz bunu yapmazsak doğmamış kız çocuklarının hakkını korumak Hindistan'daki gibi bir pembe çeteye kalacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Aylin Nazlıaka ile Asu Kaya'nın başkanlık için yarıştığı Kurultayda, Nazlıaka lehine yarıştan çekilen Birsen Temir Saraç ile Birsen Bayar birer konuşma yaptı.

Birsen Temir Saraç, "Bu pilav daha çok su kaldırır. Bu kazan daha çok su kaldırır. Daha seçim bitmedi, sonra kutlama yaparsınız. Asu Hanım ben sizi dinleyeceğim. Siz de beni dinleyin. Asu Hanım dinleyeceksin. Size bilerek kötü davranıyorum. Çünkü milletvekilisiniz, kırmızı plakalı araban var" diyerek, "Sen o gün Osmaniye'deydin, senin kanalların patlamış, sel su içinde sen daha buralarda adaylık kovalıyorsun. Vekilliğe kim bakacak? Arkadaşlar ben kimseden yana değilim. Bugün yeni bir tarih başlatalım diyorum. Bugün burada yeni bir kadın hikayesi yazmazsak bizden hiçbir şey olmayacak" şeklinde konuştu.

Ülkede yaşanan sorunlara işaret eden Saraç, "Değişim, dönüşüm derken hakla, hakkaniyetle, adaletle başlatmazsak bugün bizden birşey olmaz. Biz Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapmıyoruz. Aylin Hanım'ı da bir sürü eleştirdim. Bugün sadece erkeklerin arkasına saklanarak öyle aday olunmaz. İktidara yürüyen partide erkekler kadınları seçemez. Ben ODTÜ duvarında devrim yazan ODTÜ'lüyüm. O Sinan'ların, Mahir'lerin, Deniz'lerin çizdiği yolda geliyorum. O gelenekten geliyorum. Ben sosyal demokratım, ben Kemalistim, ben solcuyum. Solda kalmaya devam edeceğim. İktidara yürüyen partide erkekler kadınları seçemez. Ben kimsenin arkasına saklanmadım. Siz de saklanmayacaksınız. Erkeklerin ayak izlerine basmayı reddediyorum. Aylin Nazlıaka lehine çekiliyoruz. Yola devam" ifadelerini kullandı.

Birsen Bayar: Herkes kendine gelmeli

Başkan adaylığından Aylin Nazlıaka lehine çekilen Birsen Bayar da Kurultayda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Burada hiç kimse taraf değil. Hepimiz CHP çatısı altındayız. Bir an evvel demokrasi çağrısı yapıyorum, temiz siyaset çağrısı yapıyorum. Biz bunu yapmazsak doğmamış kız çocuklarının hakkını korumak Hindistan'daki gibi bir pembe çeteye kalacaktır diye düşünüyorum. Ben onlara atıf yaparak pembe rengi seçmiştim, tabanın isteğiyle birleştik. Delegasyon istedi. Ben bundan dolayı saygı duydum. Ben Aylin Nazlıaka'yı çok eleştirdim. Eleştirmeye devam ettim ama ben saygı da duyuyorum yaptığı işe. Yeter ki kadınlar için hep birlikte bir şeyler yapalım. Hindistan, Afganistan modeline doğru gidiyoruz.  Herkes kendine gelmeli, kadınların bir tanesi için sırt olmasınlar bütün kadınlar için sırt olmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Birsen Temir Politika Güncel Haberler

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

İlk kez 1937'de görülen virüs, Yunanistan'da 1 haftada 5 can aldı

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızın ağabeyleri tarafından katledildi, kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title