CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen törenle bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı.

CHP'de 4 Ağustos Pazar günü yapılan 15'inci Kadın Kolları Kurultayı'nda 477 oy olarak Genel Başkanlığa seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen devir teslim töreniyle, bir önceki Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'dan görevi devraldı. Törende konuşan Nazlıaka, 4 yıl önce çıktıkları yolda çetin bir mücadele verdiklerini, eşit temsil ve fermuar sistemi istediklerini belirterek, İnanıyorum ki Asu Başkanla, ekibiyle, kadın kollarımızla birlikte yapılacak olan tüzük kurultayımızda bunu hayata geçireceğiz. Eşit temsil ve fermuar sistemi de bir haktır diyoruz. Bunu hayata geçirmek de partimize yakışır diyoruz. Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması aslında hepimize güç ve umut veriyor. Onun için bu gücü bu umudu büyütmeye ihtiyaç var. Emekle, mücadeleyle yoğrulmuş, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı olan Cumhuriyet Halk Partili bir kadınım. Bundan sonraki süreçte de emeğimle, partimizi hep birlikte iktidara taşımak için çalışmaya devam edeceğim dedi.

'OMUZ OMUZA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Asu Kaya ise mücadeleyi teslim aldığı noktadan ileri taşıyacağını vurgulayarak, Partimizin önceki dönemdeki tüm başkanlarımızın tecrübeleriyle dayanışmamız daha da güçlenecek ve büyüyecek. Türkiye'mizin dört bir yanında, 81 ilinde, bütün kadınlarla ve eşitlikçi erkeklerle yolumuzda yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapana kadar, eşit temsili yakalayana kadar hep birlikte omuz omuza mücadelemiz devam edecek. Sevgili başkanım Nazlıaka çok başarılı işler yaptı. Bunu bütün kadınlarla beraber, önceki dönem başkanlarımızla ilmek ilmek ördüler. Biz de bu dayanışmayı bütün Anadolu'ya; Kars'a, Ardahan'a, Bitlis'e, Elazığ'a ülkemizin dört bir yanına daha da yaygınlaştırmak, sahada daha da görünür kılmak istiyoruz. Gücümüzü daha da artıracağız. Bütün kadın örgütlerimiz alandan Meclis'e daha görünür kılınacak diye konuştu.

Haber Gizem ÇORLU ANKARA,