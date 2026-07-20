CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever: "Aslolan Kişiler Değil, CHP'dir"

(İZMİR) – CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Çok uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir tartışma yürütülüyor. Bir polemik almış başını gidiyor. Aslolan olan kişiler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gülsever'e ziyaret ve açıklamaları sırasında YDK Üyesi Ebru Okay, İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ile Manisa İl Başkanı Engin Uzun eşlik etti.

Kurultay süreci ve kadın örgütlerinin yapısına ilişkin açıklamalarda bulunan Gülsever, "Ben, Genel Başkanımızın ve parti organlarımızın kararıyla, 14. Kurultay'da seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanı olmamdan dolayı bir görev aldım ve bu görevi üstlendim. Zaten seçilmiş yapılardan geliyorduk. Biz zaten 15. Kurultay'ı seçilmiş olarak kabul etmiyoruz. Orada, diktayla gönderilmiş, atamayla kabul edilmiş bir Kadın Kolları Başkanımız vardı. Biz seçilmiş, 81 ilde örgütlenmiş kadın kollarıyız. Ama artık kadın kolları örgütleri değil, biz ana kademe gibi kadın örgütü olan bir yapıyla; tüm il başkanlarımızın ve genel merkezimizin tüm alanlardaki çalışmalarda olacağız" dedi.

Kadın kollarının saha çalışmalara ilişkin ise Gülsever, "Sahaya çabucak indik. Mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarını dinlemek için yanlarına gittik. Uyuşturucuyla mücadele eden çocukların annelerinin yanında olmak için de çalışmalara başladık. Şu anda üniversite sınavı sonuçları açıklanıyor. Dolayısıyla kardeşlerimiz ve çocuklarımız sağlıklı tercihler yapabilsin diye, baba ocağı ve ana şefkatiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendilerini bekliyoruz. Bununla ilgili bir proje başlattık" diye konuştu.

"BİZİM KISIR TARTIŞMALARA İHTİYACIMIZ YOK"

Parti içinde tartışımalara da değinen Gülsever, şöyle devam etti:

"Çok uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir tartışma yürütülüyor. Bir polemik almış başını gidiyor. Aslolan olan kişiler değil, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. 103 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet, demokrasi, hukuk devleti, eşit yurttaşlık demektir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece bir parti olduğu için sevmiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eseri olan Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan inancımız ve sevdamızdan seviyoruz. Biz sonuna kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşları olarak partimizde olacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Bizim kısır tartışmalara ihtiyacımız yok. Türkiye'nin de buna ihtiyacı yok."

"CHP'YE SAHİP ÇIKMAK, HER VATANDAŞIMIZIN SORUMLULUĞU"

Ekonomik sorunlara, kadın cinayetlerine, çıraklık eğitim merkezlerindeki ölümlere ve siyasi operasyonlara dikkati çeken Gülsever, şunları kaydetti:

"Mesele Cumhuriyet'tir. Mesele, Cumhuriyet'e bir darbedir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, her vatandaşımızın sorumluluğuda. Bugün geldiğimiz noktada tüm Hızır Paşalara rağmen, Pir Sultan'ın dediği gibi, 'Dönen dönsün yolundan' biz dönmüyoruz. Bizim sokakta eşitlik mücadelesini konuşmamız lazım. Bizim sokakta hiçbir çocuğun aç yatağa girmemesini konuşmamız lazım. Bunun için mücadele ediyoruz. Konuşmayı bıraktık, tekrardan ülkenin umudunun artması için mücadelemizi sonuna kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde sürdürmeye devam edeceğiz."

OKAY: "BU KOCA ÇINARIN GÖLGESİ HEPİMİZE YETECEK"

YDK Üyesi Ebru Okay da CHP'nin seçim barajı altında kaldığı dönemi hatırlatarak, şunları kaydetti:

"1997 yılından beri ben de partimizin çeşitli kademelerinde görevler aldım. 1999 yılında baraj altında kaldığımızda hepimiz bir hüsran yaşamıştık ve partimizi terk edip gidenler olmuştu. Ancak 2002 yılında hepsi geri geldiler. Bugünkü süreçte de gitmek isteyen arkadaşlarımız var. Ancak 103 yıllık koca çınarı terk etmek kolay değil. Bu koca çınardan bir orman yaratıldı. Bizler bu ormanın yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz. 1999'dan nasıl anlımızın akıyla çıktıysak bu zorlu süreçte bugünlerde de hep birlikte dayanışma ruhuyla tekrar partimizi iktidar alternatifi olma yolunda ileriye taşıyacağız ve emin olun ki biz iktidar olacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarından başka bir alternatif kalmadı artık. O yüzden diğer arkadaşlarımızın da bunu düşünerek yol alacağına inanıyorum. Kızgınlıklar, kırgınlıklar olabilir ama bu koca çınarın gölgesi hepimize yetecek ve biz ülkeye gölge olmaya devam edeceğiz."

İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Kadın Kolları Başkanı Nilay Kökkılınç ve Manisa İl Başkanı Engin Uzun ise yaptıkları kısa konuşmalarda birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Kaynak: ANKA