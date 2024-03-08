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CHP Kadın Kolları 8 Mart'ı kutladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Nazlıaka, Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Nazlıaka, Kadın Kolları olarak 81 ilde 973 ilçede bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptıklarını belirtti.

Bütün kadınların emekçi olduğunu vurgulayan Nazlıaka, "İster ev kadını olsun, ister fabrikada elleri nasır tutan bir işçi ya da binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bugünün, dünyanın tüm kadınlarının uluslararası dayanışma, kadının insan hakları için farkındalık ve mücadeleyi büyütme, umudu örgütleme günü olduğunu ifade eden Nazlıaka, CHP'li kadınların eşit bir Türkiye inşası için mücadele verdiğini anlattı.

Kadına yönelik şiddet, yoksulluk, temsilde ve hizmetlere erişimde adaletsizlik olmak üzere üç hayati sorunun olduğunu öne süren Nazlıaka, kadınların adalete, eğitime ve sağlığa erişiminin çok sınırlı hale geldiğini savundu.

"5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak"

Yerel seçimler konusuna değinen Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu seçimde, partimiz 1149 seçim çevresinde aday belirledi. Bu adayların 108'i kadınlardan oluşuyor. 27 kadın adayımız CHP'li belediyeler tarafından yönetilmekte olan seçim bölgesinde saha çalışmalarını sürdürüyor. 5 büyükşehirde, 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adaylarımızın seçilmesi durumunda nüfusumuzun yaklaşık 15 milyonu, yani yüzde 18'i kadınlar tarafından yönetiliyor olacak."

Nazlıaka, bugün tüm belediye başkan adaylarının "Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi" imzaladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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