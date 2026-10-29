CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, Arnavutköy'de yağışa rağmen yürüyüşe katıldı

Haber : Oktay YILDIRIM - Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Arnavutköy'de düzenlenen yürüyüşe ilişkin, "Cumhuriyet biliyorsunuz ki kimsesizlerin kimsesi olarak tarif edilmiştir. Bunu önemsiyoruz. O yüzden CHP İstanbul İl Örgütü olarak bu yağışlı havada İstanbul'un en dışında, Arnavutköy'de yürüyoruz. Yoksul halkımızla birlikteyiz. Onların dertlerini sahipleniyoruz ve Cumhuriyet'in kimler için var olduğunu ve aslında kimler için var olması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Arnavutköy'de yürüyüş düzenlendi. Gruptakiler, sağanağa rağmen sloganlar, bayraklar ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, yürüyüş sırasında ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet biliyorsunuz ki kimsesizlerin kimsesi olarak tarif edilmiştir. Bunu önemsiyoruz. O yüzden CHP İstanbul İl Örgütü olarak bu yağışlı havada İstanbul'un en dışında, Arnavutköy'de yürüyoruz. Yoksul halkımızla birlikteyiz. Onların dertlerini sahipleniyoruz ve Cumhuriyet'in kimler için var olduğunu ve aslında kimler için var olması gerektiğinin altını çiziyoruz, bugün burada" dedi.

"CUMHURİYETİ ANLATMAYA KALKARSAK DÜZİNELERCE CÜMLE KURULABİLİR, SAYFALARCA YAZILABİLİR"

Yüksel, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada da İstanbul'un en yoksul ilçelerinden Arnavutköy'de binlerce yurttaşın katılımıyla CHP yürüyüşlerini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyeti anlatmaya kalkarsak düzinelerce cümle kurulabilir, sayfalarca yazılabilir. 15 yaşındaki çocuklardan tutun 90 yaşındaki dedelere, büyükannelere kadar canlarını mallarını feda ederek kurulan bir Cumhuriyetin yurttaşı olmaktan ben şahsen onur duyuyorum. Biliyorum ki her bir arkadaşımız bu onuru yaşıyor, bu onuru paylaşıyor. Cumhuriyet aynı zamanda fazilettir. Cumhuriyet fazilettir derken Cumhuriyet'in sadece bir devlet yapısı olmadığı belirtilir. Aynı zamanda Anadolu insanının, Anadolu halklarının birlikte yönettiği o değerlerin, kurduğu devletin mayası olduğunun da altı çizilir."

"OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN BİNLERCE YURTTAŞIMIZLA YÜRÜDÜK"

Cumhuriyet'in çok büyük bir eser olduğunu ifade eden Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendini bile biraz geri plana koyarak 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak' demiştir. Bu Cumhuriyetin bizlere kazandırdığı değerlerin ne kadar anlamlı, ne kadar önemli olduğunun göstergesidir" dedi.

Arnavutköy'de, CHP İstanbul İl Örgütü olarak binlerce yurttaşla birlikte yürüdüklerini söyleyen Yüksel, olumsuz hava koşullarına rağmen, İstanbul'un en yoksul ilçesinde binlerce kişiyle birlikte yürüyerek Arnavutköylülerle kucaklaştıklarını anlattı.

Partisinin Arnavutköy İlçe Başkanı ile bölgedeki diğer yöneticilerine teşekkür eden Yüksel, "Gazi Mustafa Kemal'in bizlere emanet ettiği Cumhuriyete ve CHP'ye kararlılıkla Arnavutköy'de sahip çıkıldığını görmek hepimizi yeniden mutlu etti" dedi.

Yüksel ve beraberindeki partililer daha sonra bölgede yaşayan İtkü ailesine ziyarette bulundu.

Kaynak: ANKA