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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 18 Ekim'de basın toplantısıyla görevine başlıyor

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CHP İstanbul İl Başkanı Yüksel, 18 Ekim'de basın toplantısıyla görevine başlıyor
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CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 18 Ekim Pazar günü saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla görevine başlayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Yüksel, 'Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum' dedi.

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, 18 Ekim Pazar günü saat 15.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla görevine başlayacağını duyurdu. Yüksel, "Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, görevine başlayacağı tarihi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Yüksel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, Değerli İstanbullular; 18 Ekim Pazar günü saat 15.00'te gerçekleştireceğim basın toplantısı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı görevime başlayacağım. Ülkemiz ve partimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
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