CHP İstanbul İl Başkanı Tekin: 'Uyuşturucu meselesi artık yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenlik meselesidir'

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, uyuşturucu kullanımının çocuklar ve gençler üzerindeki etkisine dikkati çekerek, "Açık söylüyorum, bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye sessiz bir savaşın içinden geçiyor. Bu savaşın hedefinde çocuklarımız ve gençlerimiz var" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Türkiye'de çocuklar ve gençlerin uyuşturucu kullanımına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tekin, 2025 yılında uyuşturucu bağlantılı bin 900 ölümün kayıtlara geçtiğini, aynı yıl 65 binden fazla kişinin bağımlılık tedavisi için başvurduğunu ve 157 binin üzerinde hastanın aktif olarak izlendiğini bildirdi.

Bunların sadece kayıt altına alınabilen rakamlar olduğuna işaret eden Tekin, bir çocuğun uyuşturucuya bulaşmasıyla yalnızca çocuğun değil, anne, baba ve kardeşlerin de sürecin içine çekildiğini belirtti. Tekin, "Anne çocuğunu kaybetmekten korkuyor, bir taraftan da 'Tedavi olmazsa ne olacak, cezaevine girerse daha kötü mü olacak?' diye çaresiz kalıyor. Ben ailelerle konuşuyorum; yaşadıkları şeyin ne kadar ağır olduğunu görüyorum" ifadelerini kullandı.

"2025'TE 18 BİN 554 ÇOCUK KAYIP OLARAK GETİRİLDİ"

Tekin, 2016 yılında 11 bin 691 çocuk için kayıp müracaatı yapıldığını, TÜİK'in daha sonra bu verileri düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşmadığını, 2025 verilerinde güvenlik birimlerine kayıp olarak getirilen 18 bin 554 çocuk kaydı bulunduğunu söyledi. "Kayıp çocuklar meselesi de bunun başka bir yüzü" diyen Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"Bir çocuğun evden çıkıp kaybolması sadece ailenin problemi değildir. O çocuk uyuşturucu çetesinin, suç örgütünün, dilenci çetesinin ya da başka bir yapının eline düşebiliyor. Ekonomik sıkıntılar, parçalanmış aileler, okuldan kopuş ve uyuşturucu birbirini besleyen bir zincir haline geliyor."

"DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARIYLA ULUSAL MÜCADELE PROGRAMI ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca tek bir kurum üzerinden yürütülemeyeceğini belirten Tekin, sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, aile politikaları, yerel yönetimler ve sivil toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini aktardı.

Gürsel Tekin, "Sağlık Bakanlığı tek başına çözemez, İçişleri tek başına çözemez, Milli Eğitim tek başına çözemez. Sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, aile politikaları, yerel yönetimler ve sivil toplum aynı masaya oturacak. Devletin bütün kurumlarıyla bir ulusal mücadele programı ortaya koyması gerekiyor. Çünkü bugün bu çocukları kurtaramazsak yarın sadece çocuklarımızı değil, toplumun huzurunu ve geleceğini de kaybederiz. Bir ülke kendi çocuklarını koruyamıyorsa geleceğini nasıl şekillendirecek?" ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadelenin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Tekin, tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Bu meselede artık laf değil, devlet politikası gerekiyor. Benim çağrım bütün siyasi partilere: Gelin bunu bir parti meselesi olmaktan çıkaralım. Çocuklarımız söz konusuysa hepimizin aynı yerde durması lazım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA