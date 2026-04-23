CHP İstanbul'dan 23 Nisan'da çocuklar için sessiz yürüyüş

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla okullarda yaşanan şiddet olaylarına ve çocuk güvenliğine dikkati çekmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

CHP'nin İstanbul kadın ve gençlik kollarının organizasyonuyla Fatih'teki Çemberlitaş Meydanı'nda toplanan partililer, Sultanahmet'te bulunan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasına doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte, okullarda, şiddet olaylarında ve iş kazalarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları taşındı. Slogan atılmayan yürüyüşte alkışlı protesto yapan partililer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne geldi.

Burada basın açıklamasını okuyan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünde milli iradeyi selamladıklarını belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Çelik, ülkenin geleceğinin ve umudunun bizzat çocuklara emanet edildiğini dile getirdi.

Çelik, geçtiğimiz hafta birer gün arayla iki okulda gerçekleşen saldırılara değinerek, "Şanlıurfa'daki okul saldırısında 16 kişi yaralandı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen saldırıda bir öğretmenimiz ve 9 öğrencimiz yaşamını yitirdi, 13 çocuğumuz yaralandı. Diyarbakır'da okul bahçesinde bulunan iki çocuğumuz, paratoner eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti, bir çocuğumuz ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, çocukların okullarda güvende olmadığını, bu yaşananların münferit olaylar değil, yıllardır süregelen ihmalin ve yanlış politikaların bir sonucu olduğunu savundu.

Çelik, CHP'nin "Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu"nun Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerinde eş zamanlı olarak okunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Ümit Türk
