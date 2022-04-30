CHP ilçe başkanına, kadın kolları başkanına hakaretten para cezası

MANİSA'nın Salihli ilçesinde CHP İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 56 gün idari para cezasının karşılığı olan 1120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bıraktı.

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, 23 Aralık'ta, CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'ı telefonla arayıp, iddiaya göre, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip, gelin" dedi. Israrla araya girip konuşmak istemesine rağmen Namver'in bu isteği geri çevirdiğini ileri süren Aykan, "Tamam o zaman bundan sonra ben de sizi dinlemiyorum ve dikkate almıyorum" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Namver, küfürle karşılık verdi. Telefon konuşmasının ardından Nurgül Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, Hasan Hüseyin Namver hakkında suç duyurusunda bulundu. Aykan'ın CHP Manisa İl Başkanlığı'na şikayeti üzerine de Namver hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. CHP Manisa İl Disiplin Kurulu'nun 9 üyesinin 2'si kınama, 7'si ise ihraç yönünde görüş belirtti. Üyelerinin çoğunun kararıyla Namver, partiden ihraç edildi. İhracın ardından, tüzük gereği Hasan Hüseyin Namver'in, İl Disiplin Kurulu kararının CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca onanmasına kadar ihraç edilmesine rağmen görevine devam edeceği bildirilmişti. Namver, geçen hafta CHP Genel Merkezi'ne gidip, Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunmasını yaptı. Kurulun Ramazan Bayramı sonrası kararını vereceği öğrenildi.Nurgül Aykan'ın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından Salihli 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Hasan Hüseyin Namver hakkında 'hakaret' suçundan açılan davada 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada karar çıktı. Hakim, basit yargılama sonucu Namver'i 56 gün idari para cezasının karşılığı olan 1120 TL adli para cezasına çarptırdı. Ardından hükmün açıklanmasını 5 yıl süreyle erteledi.