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CHP'deki "Para sayma" görüntülerinde iddianame hazır! Savcılık para ve binanın hazineye devrini istedi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Aralarında CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu 22 şüphelinin hapsi isteniyor. Savcılık, "Usulsüz toplanan paralarla satın alındığı" gerekçesiyle davaya konu taşınmazın hazine adına tapuya tescilini, paraların da hazineye devrini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Para sayma görüntüleri" ile ilgili resen başlattığı soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi mahkemeye sundu. Mahkemece kabul edilen iddianamede CHP eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 116. maddesindeki "Kanuna aykırı bağış" suçundan cezalandırılmaları istendi.

6'ŞAR AYDAN 1 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan 'para sayma' görüntülerine ilişkin eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz, İmamoğlu İnşaat Şirketi'nin Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 22 kişinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 'kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' suçundan 6'şar aydan 1'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"PARALAR CHP'YE SATILAN TAŞINMAZLAR SIRASINDA KULLANILANLAR"

Savcılığın yazısında, sosyal medya platformunda 11 Mart itibarıyla kimliği belirsiz bir şahsın siyah renkli çantadan deste halindeki banknotları çıkartarak masanın üzerine dizdiğine ilişkin görüntülerin paylaşıldığı bildirildi.

Görüntülerle ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve somut olayda herhangi bir suç veya suç unsurunun bulunup bulunmadığın tespiti açısından resen soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verilen yazıda, görüntülerdeki paraların, SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından Sarıyer ilçesindeki 14 taşınmazın, CHP'ye satılması sırasında kullanılanlar olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

PARANIN HAZİNEYE DEVRİ İSTENDİ

Yazıda, siyasi partilerin taşınmaz mal edinmelerinin ve hangi usule göre gelir sağlayabileceklerinin Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlendiği, siyasi partilerin mali denetimlerinin de Anayasa Mahkemesi tarafından yapılacağının ilgili kanunda açıkça belirtildiği vurgulanarak, şöyle devam edildi: CHP İstanbul İl Başkanlığı binası olarak kullanılan taşınmazların usulsüz şekilde toplanan paralarla satın alınması nedeniyle Siyasi Partiler Kanunu 69, 74 ve 76. maddeleri uyarınca, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılarak, usulsüz toplanan paraların hazineye irat kaydedilmesi, söz konusu taşınmazların hazine adına tapuya tescil edilmesi hususunda gereğinin takdiri amacıyla soruşturma dosyasının onaylı bir sureti yazımız ekinde gönderilmiştir.

Kaynak: AA / Güncel

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Kaftancıoğlu istanbul Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Metehan Eryilmaz:

Ayakkabı kutuları ne oldu acaba

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Halkçı:

Suç bulamamışlar belli ki 6 aydan 1 yıla hapis istiyorlar . Oradan bişey çıkmayacağı açık .

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murat dural:

Bu ekonomi neden düzelmez bu ülkeye yatırım neden gelmez buyrun görün.

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murat dural:

düğmenin kapanmasına az kaldı elektrikte kesebilir her an?

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1gerceklerinsesi:

Arkadaş niye usulsüz toplanmış olsun. Cami çıkışlarında her camide para topluyorlar ne kadar toplandı o paraya ne oldu kim biliyor? Bu usulsüz değil de o mu usulsüz? Ha kirvaa?

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Unknown 123:

Dogu SGK ya devir edilmeli yoksa Parise gider.Aman dikkat,o toplumu idare edenler uzaydan gelmedi aramizda ciktilar.yani biz taniriz birbirimizi

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