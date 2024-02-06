CHP Heyeti 6 Şubat Depremlerinin Yıldönümünde Anma Etkinliğine Katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da aralarında olduğu CHP heyeti; 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nin önünde saat 04.17'de düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Ulaş Karasu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bolu Milletvekili Türker Ateş, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Düzce Milletvekili Talih Özcan ve PM üyesi Armağan Erdoğan; 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya Hayat Sitesi'nin önünde depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de düzenlenen anma etkinliğine katıldı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Genel Başkan Yardımcılarımız Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Milletvekillerimiz Okan Konuralp, Türker Ateş, Rahmi Aşkın Türeli, Şeref Arpacı, Serkan Sarı, Hikmet Yalım Halıcı, Talih Özcan ve PM üyemiz Armağan Erdoğan'dan oluşan CHP Heyeti olarak 04.17'de Malatya Hayat Sitesi önünde düzenlenen anma etkinliğine katıldık" bu sabah X hesabından anmada çekilmiş fotoğrafları yayınladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu'nun, bu sabah X hesabından paylaştığı mesaj ise şöyle:

"Aynı gün, aynı saat, aynı yer… Dün de buradaydık bügün de. Kaybettiğimiz canlar, yarım kalan hayatlar ve bitmeyen korkular. Malatya'da Turgut Özal Mahallesi'ndeki Hayat Apartmanı önünde, depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı hüzünle ve rahmetle andık. Acıları ilk günkü gibi yüreğimizde, daima taze."