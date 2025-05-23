CHP grup oylamasında TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl seçildi

CHP'nin Grup Yönetimi ve Başkanlık Divanı üyelerini belirlemek için gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi. TBMM Başkanvekili için yapılan seçimler ise ikinci tura kaldı. İkinci turda Tekin Bingöl ile Gürsel Erol yarıştı. CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.

SEÇİM KAPALI GRUP TOPLANTISINDA YAPILDI

CHP, bugün (23 Mayıs Cuma) TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak grup başkanvekilleri ile Meclis Başkanvekili ve katip üyelerinin belirlenmesi için kapalı grup toplantısında seçim yaptı.

3 İSİM YARIŞTI

Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yarıştı. İlk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ TEKİN BİNGÖL OLDU

Biçer'in çekildiği ikinci tur oylaması Tekin Bingöl ile Gürsel Erol arasında yapıldı. İkinci tur oylamasının sonunda CHP TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oldu.

3 GRUP BAŞKENVEKİLİ DE GÖREVLERİNE DEVAM EDECEK

CHP Grubu, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde parlamentoda görev alacak 3 grup başkanvekilini de seçti. Toplantıda sonucunda Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in Grup Başkanvekillikleri görevine devam etmesine karar verildi.