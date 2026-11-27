(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, ehliyetlerine el konulan vatandaşların mağduriyet yaşadığını belirterek "Hem yollarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapmak mümkün. Artık bu konuda somut bir adım atılmasını bekliyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, ehliyetlerine el konulan vatandaşların mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek, yasal düzenleme çağrısında bulundu. Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir insanın ehliyetini aldığınızda, bazen elinden bütün ailesinin geçim kaynağını da almış oluyorsunuz. Şoförler, taksiciler, servisçiler, kuryeler, nakliyeciler… Geçimini araç kullanarak sağlayan binlerce vatandaşımız bizden çözüm bekliyor. Biz de bu konuyu verdiğimiz soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdık ve 23 gündür de cevaplanmayı bekliyor.

Elbette insan hayatından taviz veremeyiz. Ölümlü veya yaralanmalı kazalara ağır kusuruyla neden olanlar, uyuşturucu etkisinde araç kullananlar ve yüksek risk taşıyan sürücüler kapsam dışında tutulmalı. Ancak cezasının belirli bir süresini tamamlamış, gerekli eğitimleri almış, sağlık ve psikoteknik değerlendirmelerden geçmiş vatandaşlarımıza sıkı denetim şartıyla ehliyetlerini geri alabilme imkanı tanınmalı.

"ARTIK BU KONUDA SOMUT BİR ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ"

İnsanlar yaptıkları hatanın bedelini ödesin. Ama o bedeli yıllarca eşleri, çocukları, bütün aileleri ödemek zorunda kalmasın. Devlet, insanlara hatalarını düzeltme ve yeniden çalışma fırsatı da vermeli. Hem yollarımızın güvenliğini sağlayacak hem de bu mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapmak mümkün. Artık bu konuda somut bir adım atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA