Haberler

CHP Genel Merkezi'nin içi savaş alanına döndü! Göz gözü görmüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesiyle CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yükseldi. Polis ekiplerinin tahliye için binaya biber gazıyla müdahale etmesiyle genel merkezin içi adeta savaş alanına döndü. Binada göz gözü görmezken, bazı partililerin gaz maskeleriyle nöbetlerini sürdürdüğü görüldü.

  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultay davasında verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı oldu.
  • Polis ekipleri, Ankara Valiliği'nin tahliye talimatıyla CHP Genel Merkezi'ne müdahale etti ve biber gazı kullandı.
  • Özgür Özel destekçisi CHP'liler, binanın girişine deterjan dökerek tahliyeyi zorlaştırdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP kurultay davasına ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Kararla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olması sonrası parti içinde tansiyon yükseldi. Kararı kabul etmeyen bazı CHP’liler, genel merkez binasında nöbet tutmaya başladı.

POLİS EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Mahkeme kararı uygulansın” çağrısı yaptığı iddiaları ve Ankara Valiliği’nin emniyete verdiği “tahliye” talimatı sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Emniyet güçlerinin CHP Genel Merkezi’nin içine girerek müdahalede bulunduğu belirtildi. Binanın tahliye edilmesi amacıyla edilen müdahale sırasında binada yoğun şekilde biber gazı kullanıldığı ifade edildi.

Özgür Özel destekçisi CHP'liler tarafından binanın giriş kısmına yerlerin kaygan olması ve tahliye işlemlerinin zorlaştırılması için deterjan döktüğü görüldü. 

İÇERİDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ

Biber gazı sonrası CHP Genel Merkezi’nin içinde yoğun gaz bulutu oluştu. Binada göz gözü görmezken, içeride bulunan bazı partililerin gaz maskesi taktığı görüldü.

Kararı tanımadıklarını söyleyen partililerin, tüm müdahalelere rağmen nöbetlerini sürdürdüğü aktarıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ

Genel merkezde bulunan Özgür Özel sosyal medya hesabından videolu açıklamada "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Özgür Özel geri adım atmıyor: Buradan çıkmayacağız

İçeriden video mesaj yayınladı! Özgür Özel geri adım atmıyor
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu

Görüntü CHP Genel Merkezi'nin içinden

DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

Demir kapıdan atlayıp saydırdı: Erdoğan'ı koltukta tutmak için...

Duyanlar inanamıyor: Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor

Burada kurbanlık düve ve tosunlar 45 bin liraya satılıyor
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu

Elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi