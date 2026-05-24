CHP Genel Merkezi'ne giren Kılıçdaroğlu'nun ekibi çikolata dağıttı

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun talebiyle CHP Genel Merkezi polis müdahalesiyle tahliye edilmesiyle gerginlik hat safhaya ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren Ankara'da sıcak ve hareketli saatler yaşanırken Özgür Özel, "Geri geleceğim" diyerek binadan ayrılıp TBMM'ye doğru büyük bir kalabalıkla yürümeye başladı.

Bu sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik ve beraberindeki ekip “Halkın umudu Kılıçdaroğlu” sloganları ve polis eşliğinde genel merkez binasına giriş yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN TABELASI SÖKÜLDÜ

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin CHP Genel Merkezi’nin 12. katına çıkarak Genel Başkan makam odasında bulunan “Özgür Özel” yazılı kapı tabelasını söktüğü belirtildi. Aynı zamanda genel merkez içerisinde bulunan Özgür Özel’e ait fotoğrafların da indirildiği aktarıldı.

ÖZEL KALEM ODASINDA ÇİKOLATA DAĞITILDI

Gazeteci Seda Taşkın'ın aktardığı bilgilere göre; yaşanan gelişmelerin ardından dikkat çeken görüntülerden biri de özel kalem odasında yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin CHP Genel Merkezi özel kalem odasında çikolata dağıttığı görüldü.

"KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZE GELMEYECEK"

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne gelerek açıklama yapacağı yönündeki iddialar da gündeme geldi.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” açıklamasıyla bu iddiaları yalanladı.

Kılıçdaroğlu’nun yarın genel merkeze gelerek basın mensuplarına açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.