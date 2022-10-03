CHP Genel Merkezi’nde ‘Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi’ açıldı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Burada iki boyutlu sergi var. Bir; köy okullarının bugünkü durumu. 20 bin 243 köy okulu kapalı, onların fotoğrafları var. Bir taraftan da 21 köy enstitüsünün eski hali ve şu andaki izbe halini gösteren fotoğraflar var. Bu çalışmanın burada sergisini açtık. Biz, 21’inci yüzyılın dünyasına ve Türkiye’sine uygun yeni bir eğitim-öğretim modelini hayata geçireceğiz” dedi.

CHP Genel Merkezi'nde 'Köy Enstitüleri Fotoğraf Sergisi' açıldı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Burada iki boyutlu sergi var. Bir; köy okullarının bugünkü durumu. 20 bin 243 köy okulu kapalı, onların fotoğrafları var. Bir taraftan da 21 köy enstitüsünün eski hali ve şu andaki izbe halini gösteren fotoğraflar var. Bu çalışmanın burada sergisini açtık. Biz, 21'inci yüzyılın dünyasına ve Türkiye'sine uygun yeni bir eğitim-öğretim modelini hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Yozgat Milletvekili Ali Keven, Hatay Milletvekili Serkan Topal, 21 köy enstitüsü ziyareti sonrası CHP Genel Merkezi'nde fotoğraf sergisi açtı. Yıldırım Kaya, sergiye ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'de eğitim sistemi, eğitim yuvaları çökertilerek çürümeye terk edildi. Genel Başkan'ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Lale Karabıyık ile birlikte, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri olarak 21 köy enstitüsünü yerinde inceleyerek köy enstitülerinin şu andaki durumu, geçmişteki durumunu fotoğraflarla gün ışığına çıkardık. Buradaki amacımız, köy enstitülerindeki eğitim-öğretim programını bugünkü kuşaklara anlatabilmek, ayrıca da o okullarda birikmiş olan demirbaşların durumunu tespit etmekti. Çünkü binlerce, on binlerce kitabın heba edildiğini gördük. Türkiye'de en önemli piyanoların bile demirbaşa kaydedilmediğini gördük. Bunların tümünü gün ışığına çıkardık.

Burada iki boyutlu sergi var. Bir; köy okullarının bugünkü durumu. 20 bin 243 köy okulu kapalı, onların fotoğrafları var. Bir taraftan da 21 köy enstitüsünün eski hali ve şu andaki izbe halini gösteren fotoğraflar var. Bu çalışmanın burada sergisini açtık. Biz, 21'inci yüzyılın dünyasına ve Türkiye'sine uygun yeni bir eğitim-öğretim modelini hayata geçireceğiz."

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, "Ülkemizdeki eğitim sistemini daha iyi anlayabilmek için karşılaştırmalı olarak görmek gerekiyordu. Başta köy enstitülerinin kuruluşunu ve sürecini bizzat giderek gördük. Bu fotoğraflarda köy enstitülerini yaratanların heyecanını, umudunu, ülkemizin aydınlanma yolundaki rolünü görebiliriz" dedi.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, "O dönemde üretim vardı, bilim vardı. Yetenek, tecrübeyi bütün millete yansıtan bir eğitim anlayışı vardı" diye konuştu.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise şunları söyledi:

"Türkiye'de kurulmak istenilen laik ve kamusal eğitimin aydınlık yüzü köy enstitüleri ve köy okullarının dün ve bugününü kıyaslayan bir sergiyi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye'de bugün eğitimin geldiği noktayı bu resimler anlatıyor. AKP, iktidar, eğitimi hangi noktaya getirdi, bu resimlerde görünüyor."