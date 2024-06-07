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"Hançerlendim" tartışmasından sonra ilk! Özel ile Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra düğünde bir araya geldi

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Araları açık olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününde bir araya geldi. Aynı masada karşılıklı oturan Kılıçdaroğlu ve Özel'in göz göze gelmemeye çalışması dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu'nun sık sık yaptığı "Hançerlendim" çıkışına geçtiğimiz haftalarda yanıt veren Özel, kimseyi dışlamadan, vefasızlık etmeden değişimi gerçekleştirdiklerini söylemişti.

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine CHP lideri Özgür Özel'in "Kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." karşılığını vermesinin ardından günler sonra iki isim ilk kez Adana'da bir nikahta bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel ile partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tekrar alevlenen "Hançerlendim" tartışması sonrası ilk kez Adana'da bir nikahta bir araya geldi.

"CHP AİLESİ OLARAK BURADAYIZ"

Özel ile Kılıçdaroğlu CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Sümer ile Buse Akpınar çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Bir otelde düzenlenen nikahı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı. Nikaha, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de şahitlik yaptı.

'Hançerlendim' tartışmasından sonra Özel ile Kılıçdaroğlu ilk kez nikahta buluştu

Özel, burada yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Biz burada kız tarafı ya da erkek tarafı olarak tercihte bulunmak yerine hangi aileden olduğumuzu açıklayalım. Biz Türkiye'nin en büyük, birbirini en çok seven, birbirine en çok güvenen, en güçlü ailesi CHP ailesi olarak buradayız. Ben hem iki aileye hem çifte birlikte uzun ömürler diliyorum." dedi. Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi. Özel, konuşmanın ardından aile cüzdanını geline verdi.

'Hançerlendim' tartışmasından sonra Özel ile Kılıçdaroğlu ilk kez nikahta buluştu

NE OLMUŞTU?

CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurultayında söylediği "Seçime sırtımda hançerlerle girdim." sözlerini aylar sonra bir televizyon programında hatırlatmış, CHP'de tekrar "Hançerlendim" tartışması yaşanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de konuyla ilgili "Kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." diyerek 2023'teki seçimleri hatırlatmış, Kılıçdaroğlu'nun ismini vermeden "Vefasızlık etmedik." ifadelerinin yer aldığı şu konuşmayı yapmıştı:

"Muhalifler küsmüştü. Kesinlikle sandığa gitmek istemiyorlardı. O kopuşun yerleşmesine izin vermemek gerekiyordu. Onun için CHP'de yeni bir özeleştiri, tartışma ve öneri dönemi yaşadık. Biz bunun adına 'değişim' dedik. Kimseyi dışlamadan, vefasızlık etmeden ama bizden bekleneni yaparak, özeleştiri yaparak ilerlemek gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik."

'Hançerlendim' tartışmasından sonra Özel ile Kılıçdaroğlu ilk kez nikahta buluştu

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Abdullah KARAMAN:

ben yıllarca Avrupa'da sonra Amerika'da yaşadım bir kez olsun oradaki siyasi parti liderleri veya devlet başkanlarını masada yemek yerken ki fotoğraflarını görmedim. bizimkiler ne kadar çok meraklı şöyle yemek masalarında poz vermeye..

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