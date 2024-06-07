"Hançerlendim" tartışmasından sonra ilk! Özel ile Kılıçdaroğlu uzun zaman sonra düğünde bir araya geldi

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine CHP lideri Özgür Özel'in "Kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." karşılığını vermesinin ardından günler sonra iki isim ilk kez Adana'da bir nikahta bir araya geldi.

CHP lideri Özgür Özel ile partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "tekrar alevlenen "Hançerlendim" tartışması sonrası ilk kez Adana'da bir nikahta bir araya geldi.

"CHP AİLESİ OLARAK BURADAYIZ"

Özel ile Kılıçdaroğlu CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Sümer ile Buse Akpınar çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Bir otelde düzenlenen nikahı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı. Nikaha, Özel ile Kılıçdaroğlu'nun yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de şahitlik yaptı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek, "Biz burada kız tarafı ya da erkek tarafı olarak tercihte bulunmak yerine hangi aileden olduğumuzu açıklayalım. Biz Türkiye'nin en büyük, birbirini en çok seven, birbirine en çok güvenen, en güçlü ailesi CHP ailesi olarak buradayız. Ben hem iki aileye hem çifte birlikte uzun ömürler diliyorum." dedi. Kılıçdaroğlu da tavsiyelerde bulunduğu çifte mutluluklar diledi. Özel, konuşmanın ardından aile cüzdanını geline verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu, parti kurultayında söylediği "Seçime sırtımda hançerlerle girdim." sözlerini aylar sonra bir televizyon programında hatırlatmış, CHP'de tekrar "Hançerlendim" tartışması yaşanmıştı.

CHP lideri Özgür Özel de konuyla ilgili "Kolektif bir başarısızlıkla, hiçbirimizin masum olmadığı bir süreçle o büyük umudu kaybettik." diyerek 2023'teki seçimleri hatırlatmış, Kılıçdaroğlu'nun ismini vermeden "Vefasızlık etmedik." ifadelerinin yer aldığı şu konuşmayı yapmıştı:

"Muhalifler küsmüştü. Kesinlikle sandığa gitmek istemiyorlardı. O kopuşun yerleşmesine izin vermemek gerekiyordu. Onun için CHP'de yeni bir özeleştiri, tartışma ve öneri dönemi yaşadık. Biz bunun adına 'değişim' dedik. Kimseyi dışlamadan, vefasızlık etmeden ama bizden bekleneni yaparak, özeleştiri yaparak ilerlemek gerektiğini tartıştık ve hayata geçirdik."