Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Köy Enstitüleri'nin ilk mezunlarından İlyas Kalay için başsağlığı mesajı yayımladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Köy Enstitüleri'nin ilk mezunlarından öğretmen İlyas Kalay için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Köy Enstitüleri'nin ilk mezunlarından öğretmen İlyas Kalay için başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel mesajında "Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.

Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni İlyas Kalay'ın ölümü sebebiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı yayımladı. CHP Lideri Özel, X hesabı üzerinden paylaştığı mesajında şunları ifade etti:

"90 ve 95'inci yaşlarını birlikte kutladığımız, 100'üncü doğum günü için gelecek sene Öğretmenevi'nde yaş günü planladığımız Köy Enstitülerinin ilk mezunlarından Cumhuriyet öğretmeni, Salihli'deki en büyük destekçim, çok değerli büyüğüm İlyas Kalay amcamızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Hem 100'üncü yaşını hem CHP iktidarını görecek ve birlikte kutlayacaktık sözümüz böyleydi ama buraya kadar dayanabildi. İlk seçimlerden sonra iktidar olduğumuzda bu haberi mezarı başında kendisiyle bizzat paylaşacağım. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Köy Enstitüleri Özgür Özel Politika Güncel

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusuna yanıt: Millet nerede isterse orada olacağım

 Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

Tüm yollar yine aynı isme çıkıyor! Narin'in annesinin sözleri kafaları karıştırdı

 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yarın Türkiye'ye geliyor
Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, 17 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Medina hangi bölgede oynuyor, mevkisi ne? Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular Fatih Terim, Benfica'ya mı gidiyor? Rade Krunic nereye gitti, bonservis bedeli ne kadar? Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular Casemiro Galatasaray'a mı geliyor? Naby Keita kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe UEFA kadrosu 2024-25! Fenerbahçe UEFA kadrosunda kimler var? Beşiktaş UEFA kadrosu 2024-25! Beşiktaş UEFA kadrosunda kimler var? Galatasaray UEFA kadrosu 2024-25! Galatasaray UEFA kadrosunda kimler var? Sisi Türkiye'ye neden geliyor?
title