CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Denktaş ve Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarlarını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, beraberindeki heyetle Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle bulunduğu KKTC'de, Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin önderi Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Rauf Denktaş'ın Anıt Özel Defteri'ni imzalayan Özel, şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın güçlü lideri, büyük mücahit Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ile liderlik, Kıbrıs Türklerinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır.

Kıbrıs Türkünün varlığını ve şerefini korumak için gösterdiğiniz azim ve kararlılığınız Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkmasında yol gösterici oldu. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rahat uyuyun büyük lider. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel, Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Özel Defteri'ni de imzalayarak, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin aziz önderi Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiğiniz liderlik ve özveri, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak. Halkın Sesi gazetesindeki cesur kaleminiz, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurdu ve haklarının savunucusu oldu. Kıbrıs Türklerinin esenliği ve parlak geleceği için verdiğiniz mücadeleyi daima anacak, bıraktığınız mirası gururla taşımaya devam edeceğiz. Sizin vizyonunuz ve cesaretiniz, Kıbrıs Türk halkının umut ışığı olmaya devam ediyor. Ruhunuz şad olsun."