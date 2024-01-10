Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krizine ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine Mansur Yavaş'ın karşı çıkması hakkında CHP lideri Özgür Özel'den açıklama geldi. Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda, Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkez'de gazetecilerle bir araya geldi. Özel, ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesine Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL: İTİRAZ EDECEĞİ BİR ŞEY YOK

Özel, oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun Etimesgut Belediye Başkan adaylığının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisine neden olduğu iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda, Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle yani itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz."

Erdal Beşikçioğlu

NE OLDU?

Beşikçioğlu'nun Etimesgut'tan aday gösterilmesi nedeniyle CHP'de kriz çıktı. Gazeteci Saygı Öztürk, Mansur Yavaş'ın Etimesgut'tan istediği ismin aday gösterilmemesi üzerine Beşikçioğlu'nun adaylığını kızdığını dile getirdi.

Öztürk, "Mansur Bey'in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik. Şu anda Ankara'da çok önemli bir sorun çıktığını ifade edebiliriz CHP'de." dedi.

Yavaş'ın İyi Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine kendisinin de adaylıktan çekilebileceği iddia ediliyor.