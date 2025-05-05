Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından yumrukla saldıran zanlının HTS kayıtları ile hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu istendi.

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi
Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBAKARA MAKARA:

Biz biliyoruz kimlerin oldugunu. Herkes biliyor.

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