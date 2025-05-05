Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi

İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e yumruklu saldırıda bulunması sonrası gözaltına alınan S.T'nin (66), İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Saldırının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) şüphelinin HTS kayıtları ile hesap hareketlerine yönelik MASAK'tan rapor istendi.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

2 ÇOCUĞUNU VAHŞİCE KATLETTİ

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapse çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti. Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.