Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu Bölgesi İl Başkanlarıyla Bir Araya Gelecek

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Ocak Cuma günü, Ankara'da partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla bir araya gelecek. Toplantıya partili olmayan kanaat önderleri de davet edildi. Özel'in il başkanları ve kanaat önderlerinden çözüm sürecine ilişkin öneri ve beklentileri dinleyeceği toplantının partinin "seçim yılı" olarak tarif ettiği 2026'da, bölge seçmenine ulaşması açısından kritik önemde olduğu ifade ediliyor.

CHP'nin MYK ve kapalı grup toplantılarıyla başladığı hafta, bir dizi toplantıyla devam ediyor. Buna göre, Özel yarın yılın ilk Parti Meclisi toplantısına başkanlık ederken geçtiğimiz yılın da ana gündemlerinden biri olan çözüm sürecine ilişkin 9 Ocak Cuma günü partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla bir araya gelecek.

Eleştiri, talep ve beklentiler aktarılacak

Toplantı, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinden düzenlenen 39'uncu Olağan Kurultay öncesinde yapılan son il başkanları toplantısında, bölge il başkanları tarafından gelen bir görüş doğrultusunda yapılacak. Toplantıda, CHP'nin sürece ilişkin tutumuna dair bilgilendirme yapılacak, il başkanları da yerelde karşılaştıkları eleştiri, talep ve beklentileri paylaşacak. "Terörsüz Türkiye" sürecinin bütünü ve nihai rapor yazım aşamasında olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları konusunda bir bilgi alışverişinin amaçlandığı toplantıda, bölgenin son durumu ve vatandaşların reaksiyonları, bölge il başkanlarından öğrenilecek.

23 kanaat önderi Ankara'ya gelecek

CHP Lideri Özel'in talimatıyla 23 il başkanının her biri, toplantıya parti dışından konuda görüş bildirebilecek birer kanaat önderi getirecek. Kendi bölgesinde ağırlığı ve toplumda karşılığı olan bu isimler, farklı çevrelerden toplumun olumlu/olumsuz görüşlerini taşıyabilecek kişiler olacak. Bu görüşler CHP'nin konuya ilişkin politika oluşturma sürecine katkı sunacak.

CHP'nin "seçim yılı" olarak tanımladığı 2026'nın ilk haftasında düzenlenen toplantıda ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki sandık örgütlenmeleri de konuşulacak. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın da konuya ilişkin rapor sunması bekleniyor.

Toplantı kanaat önderlerinin katılımı dolayısıyla "parti içi" olarak değerlendirilmediğinden CHP Genel Merkezi'nde düzenlenmeyecek. TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir toplantıda komisyonun çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Emir'in yanı sıra toplantıda Özel'e; CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu, Ensar Aytekin ve PM Üyesi Emine Uçak Erdoğan eşlik edecek.

"CHP'den büyük bir beklenti var"

Bölgede, sürece ilişkin büyük bir beklenti olduğunu belirten CHP kurmayları, "Bir vesileyle bu çatışmanın, şiddetin bitmesi; yeni bir dönemin başlaması isteniyor. CHP'den de bu konuda büyük beklenti var. Toplumdan gelen bu taleplerin Genel Merkez'e aktarılması hem de bundan sonrasında oluşturulacak politika bakımından bölgenin nabzını tutmak için önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı.

Süreç başlığının CHP'nin her toplantısının özel bir gündem maddesi olduğunu belirten kurmaylar, "Bu konuda partinin tutumunu ortaklaştırmayı önemsiyoruz. Hakkari'de söylediğini Edirne'de de söylemek durumunda kalan CHP gibi başka bir siyasi parti yok. Dolayısıyla bu konuda bütün görüşleri alıp aynı zamanda ortaklaşabileceğimiz, varsa tereddütleri de gidereceğimiz bir toplantı hedefliyoruz" diye konuştu.

"CHP'nin yapıcı tutumunun ne kadar değerli ve anlamlı olduğu ortaya çıktı"

Bölgedeki parti örgütlerinin CHP'nin süreç boyunca tavrından memnun olduğunu belirten kurmaylar, "Örgütümüz CHP'nin komisyonda yer almasından, komisyonda kalmasından ve yapıcı katkı sunmasından yana. Bölgenin özelliği gereği, zaman zaman eleştirilen tutumlar oldu. Tabii bütün bölgede değil, hassasiyeti daha yüksek duyan, daha politik illerden eleştiriler oldu partiye dönük. Ama geldiğimiz noktada o eleştirilerin bizim tarafımızdan anlaşılabilir, onlar tarafından haksız olduğu ortaya çıktı. O zaman da anlayışla karşılamıştık eleştirileri. Bu çatışma çözümü bir an, bir durumla değişecek, sonlanacak veya tamamen çözülecek meseleler değil. Duygusal davranmayın, anlık davranmayın diye sürekli söyledik. Geldiğimiz durum, CHP'nin yapıcı tutumunun ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu ortaya koydu" dedi.