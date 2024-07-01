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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didim-Bodrum-Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri'nin açılışında

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen deniz otobüsü seferlerinin açılışına katıldı. İlk tur Didim'den Bodrum'a düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Didim-Bodrum- Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri"nin açılışının ardından Didim'den Bodrum'a düzenlenen ilk tura katıldı.

Bodrum Limanı'na yanaşan deniz otobüsünden inen Özel, iskelede yoğun kalabalık tarafından karşılandı.

Vatandaşlarla selamlaşan Özgür Özel, beraberindekilerle Bodrum İskele Meydanı'ndan yürüyerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Partisine yeni üye olanlara rozet takan Özel, beraberindekilerle Bodrum Belediyesine geçerek Başkan Tamer Mandalinci ile görüştü.

Daha sonra ilçeden ayrılan Özgür Özel'e ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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