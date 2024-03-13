CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'ta şehit olan polis memuru için başsağlığı mesajı yayımladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı mesajı yayımladı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Der'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.