CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye ittifakı, 31 Mart'taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır." dedi.

Özel, genel merkezde, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerinde milletin 14'ü büyükşehir, 21'i il belediyesi olan toplam 412 belediyeyi kendilerine emanet ettiğini, yerelde iktidar olan belediye başkanlarının, genelde de iktidarın değişeceğine dair umudu yükselttiğini söyledi.

Belediye başkanlarının performanslarını ölçmek için anketler yaptırdıklarını ifade eden Özel, büyükşehir, il ve yüksek nüfuslu çoğu ilçede anketlerin tamamlandığını, 50 bin nüfusun üzerindeki ilçelerde ise ölçümlerin sürdüğünü aktardı.

Sonuçların aralık ayı sonuna doğru paylaşılacağını belirten Özel, şunları söyledi:

"Aralık sonunu beklemeden bana ifade edilen şudur, şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızın memnuniyet oranının ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8,5'tur. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye'de seçim günü ortalamamız yüzde 38'di, şu andaki ortalamamız ise yüzde 46'ya gelmiş durumdadır. 8 puanlık artışla 'Bugün seçim olsa, bu belediye başkanına oy veririm' diyenlerin toplamı, bizim açımızdan yüzde 46'ya ulaşmış durumdadır.

Yani o gün elde ettiğimiz büyük başarı, adına "zafer" demediğimiz, aksine gelecekteki büyük başarılar için kendimize sorumluluk yüklediğimiz o gecenin gerisinde değil çok ilerisinde olduğumuzdur. Biraz önce belediye başkanlarımız da ifade etti, gelen her ankette parti birinci çıkıyor. Sizlerin illerinizde, ilçelerinizde partiyi de yukarıya çektiğiniz, birinci parti olmamızda ve her geçen gün bu konunun biraz daha pekişmesinde emeklerinizin ne kadar yüksek olduğunu rakamlar da gösteriyor."

"Nüfusun yüzde 65'ini CHP'li belediyeler yönetiyor"

Belediye başkanlarını başarılarından dolayı kutlayan ve her biriyle gurur duyduğunu ifade eden Özel, "Şimdi yenisiyle, eskisiyle Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini, Türkiye ekonomisinin yüzde 78'ini, Türkiye'de turistin gelip ayak bastığı toprakların yüzde 91'ini CHP'li belediyeler yönetiyor." diye konuştu.

Özel, seçmen memnuniyeti ve oy verme davranışlarına ilişkin anketlere de değinerek, özellikle sunulan hizmetlerden dolayı kadın seçmenlerin CHP'ye yoğunlaştığını aktardı.

"Arkadaşlar güçlü mali disiplinleriyle bu işleri aştılar"

Belediye başkanlarınca yürütülen projeler hakkında bilgi veren Özel, anketleri gören iktidarın CHP'yi "kendi içindeki sorunları ile boğuşan, her an kurultay tartışmaları yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan, tartışmaların bitmediği, birbirleri ile uğraşan" bir parti gibi göstermek istediğini savundu.

Partisinin travma üretmesi beklenen süreçlerden başarıyla çıktığını, oyunları boşa çıkardığını vurgulayan Özel, iktidarın CHP'li belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak için uğraştığını öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Özel, zorlu ve ağır bir mücadele verdiklerinin altını çizerek, iktidarın seçimden 3 ay sonra "çok yönlü bir saldırı" başlattığını, ilk önce belediyelerin SGK ve vergi borçlarının gündeme getirildiğini iddia etti.

Özel, "En borçlu belediyelerin AK Partili belediyeler olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan üç büyükşehirin borç stokunun büyük kısmının da AK Parti döneminden geldiğini hepimiz biliyoruz. Tuttu, AK Parti döneminde borçlar birikmiş, yani yemeği AK Parti yemiş, hesabı faiziyle CHP'den bir kerede alacak, bu talimatı verdi. Gerçekten zorlandık ama mazeret bilip de hizmetleri durdurmadık. Arkadaşlar güçlü mali disiplinleriyle bu işleri aştılar." dedi.

Daha sonra sıranın belediye iştiraklerine geldiğini belirten Özel, "Temel amaç belediye şirketleri çalışana maaş ödeyemezsin, çöp aksasın, birtakım hizmetler aksasın. Biraz önce övündüğümüz sosyal yardımlar aksasın. Sanıyor ki bu olunca CHP milletin gönlünde edindiği yerden düşecek. Vallahi bu yaptığınızı Türkiye'de duymayan bir kişi bile kalmayana kadar milletimize en güçlü şekilde biz anlatırız." açıklamasında bulundu.

"Belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler"

İktidarın, "CHP belediyeciliği sandığınız gibi şeffaf, sandığınız gibi temiz bir belediyecilik değilmiş" algısını yerleştirmek için bir kumpas içine girdiğini savunan Özel, "Şimdi 'Biz temiziz' diyemeyenler, 'Tencere dibin kara, seninki benden kara. CHP de bizim gibi, onlar da aslında temiz belediyecilik yapmıyorlar' gibi iğrenç bir iftirayı, kirli ellerle üzerimize sürmeye çalıştılar. Bu tartışmanın adı geçtiğimiz aylarda konser tartışmasıydı. Bilmiyor mu elimizdedir, bizden daha pahalıya konser yapan 46 AK Parti Belediyesi vardır. Bilmiyor mu onları söyleyeceğiz. Ama dediği şu, 'Biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kendilerine kara çalınmak istendiğini savunan Özel, "Biz ne teftişten korkarız ve ne yaptığımız işten şüphemiz var, son derece açık, son derece şeffaf." diye konuştu.

"Baktılar ne yaparlarsa yapsınlar olmuyor, bu kez seçimle kazanamadıkları belediyeleri masada çalmak için harekete geçtiler." diyen Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atamaya kalktılar. Bir şafak operasyonunda kamu kurumu olan belediyenin kapısını balyozla kırıp, eşzamanlı olarak Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in evine çilingirle, balyozla gidip, sese uyanıp kapıyı açan eşini ittirip, uyandırılmasına bile izin vermeyerek, onurunu kırmaya çalışarak kendisini gözaltına aldılar.

'200 sanığa dört günde iddianame yazdım' diye böbürlenen bir savcı, tek bir sanığa bir aydır iddianame yazamıyor. Ben buradan Ahmet Özer'i selamlayacağım ama Ahmet Özer'i şöyle selamlayalım. Sevgili kızı Serap ve değerli oğlu Serhan aramızda. Onların şahsında Ahmet Başkan'a bu salondan selam yolluyoruz. Ahmet Başkanımızın arkasındayız, Ahmet Özer suçsuzdur, evlatları da ailesi de Cumhuriyet Halk Partisi ailesi de Ahmet Özer'le gurur duymaktadır. Ovacık Belediye Başkanı, üç dönemdir kazanır. Tunceli'ye giden bilir, bir elinde parti bayrağı, bir elinde Türk Bayrağı olan, ağzından gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü düşürmeyen, en zorlu dönemlerde hizmet vermiş ve hep ama hep mağdurun, garibanın yanında olmuş, çalışkan, namuslu hepimizin gözbebeği biridir Mustafa Sarıgül. Ona ne ceza verirlerse versinler, o kendi ailesinin de Ovacık'ın da Tunceli'nin de Cumhuriyet Halk Partililerin de vicdanında suçsuzdur, tertemizdir, bu partinin bir evladıdır. Onu da saygı ile selamlıyorum."

MHP'nin de "kayyum karşıtı" tutum içinde olduğunu belirten Özel, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin o yaklaşımını da kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum." dedi.

"CHP'li belediyeler kreş sayısını 1000'e çıkaracaklar"

Özgür Özel, "CHP'li belediyeler şu anda 653 olan kreş sayısını en kısa zamanda, birkaç ay içinde 1000'e çıkaracaklar, milletimize müjdeler olsun. Biz buradan ülkenin üzerine kabus gibi çökmeye çalışan bu kötülük şebekesine karşı açıkça meydan okuyoruz." dedi.

Özel, "Meclis toplantılarını, ihalelerini canlı yayınlayan belediyelerimiz tertemizdir, kir tutmaz. Devletten temiz kağıdı alıp, milletin oyu ile seçilen belediye başkanlarımıza uydurduğunuz suçlamalar yapışmaz. Sizin döneminizde, sizin döneminize göre 4-5 kat artan sosyal yardımlarımız ilaç gibidir, milletin dertlerine derman olur. Kapatmak istediğiniz kreşleriniz ana kucağı gibidir, sarar sarmalar." şeklinde konuştu.

"Buna karşı topyekun mücadele verilecektir"

Kendilerine kumpas ve iftiralarla saldırıldığını söyleyen Özel, "Bizim belediyelerimiz bembeyaz kağıt gibi. Ama AK Parti'nin belediyeciliği kir kaldırıyor, koyu gri bir kağıt gibi. Bütün renkler kirlenirken, birinciliği beyaza verirler. AK Parti buna güveniyor." ifadelerini kullandı.

Özel, "Sizler Türkiye ittifakının belediye başkanlarısınız, her görüşten seçmenden oy aldınız. Herkese ayrımsız hizmet veriyorsunuz. Ama iktidar bu salona kayyumla, belediyelerin gelirlerini keserek, mallarına haciz getirerek saldırmaya çalışıyor. Kumpasla, iftira ile saldırmaya çalışıyor. Bir topyekun saldırı başlattıklarına göre milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekun olmalıdır, topyekun olacaktır. Bugün olduğu gibi, buna karşı topyekun mücadele verilecektir." açıklamasında bulundu.

Belediyeleri, o belediyelere bağlı vatandaşların haklarını vatanı savunurcasına savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Özel, "Türkiye ittifakı, gücünü milletinden, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Kırmızı beyaz renkleri ile bu ülkenin bütün renklerini kuşatır. Türkiye ittifakı ki 31 Mart'taki o zaferi, zafer değil sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır. Biz, hep birlikte o yolda yürüyoruz." dedi.