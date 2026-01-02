CHP Genel Başkanı Özel: "Kim Filistin İçin Ses Çıkarmak İstiyorsa İzin Versinler Ama İkili Uygulama Doğru Değil, Vicdanları Yaralıyor"

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galata Köprüsü'nde daha önce CHP'nin yapmak istediği yürüyüşe izin verilmezken, TÜGVA'nın da aralarında bulunduğu 400'e yakın sivili toplum kuruluşlarının mitingine izin verilmesini değerlendirirken, "Şimdi objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Saruhanlı Merkez Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamlarda bulundu ve soruları yanıtladı. Özel, şunları söyledi:

"2 Ocak bugün, biz 11 yıldır her sene 2 Ocak'ta Saruhanlı'da oluyoruz. Çünkü partimiz büyük acılarla, ölümle sınanıyor. Buna sabırla sınanmaya 11 yıl önce burada belediye başkan adayımızı seçimleri takip eden 2 Ocak günü kaybetmemizle başladık. Rahmetli Diş Hekimi Muharrem Ekici, bizlerin çok değerli kardeşimiz, büyüğümüzdü. Vefat ettiği gün 45 yaşındaydı. Bundan 11 yıl önce. O gün Saruhanlı'da belediye başkan adayımızdı. O zaman hepimizin Manisa'nın ilçelerinde görevlerimiz, adaylıklarımız vardı. Başarısız bir dönemi hep birlikte geçirmiştik. Bugünün onun ilçesine… O zaman hiç belediyemiz yoktu. 18 belediye başkanından 15'i Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dört milletvekilimizle birlikte. Muharrem Ekici aday olduğunda sadece bir milletvekilimiz vardı, 2011 seçimlerinden önce Manisa'da. Bugün dört Manisa milletvekilimizle anma törenindeydik. Ruhu şad olsun. İlçemizi ziyaret ettik. Muharrem kardeşimiz için lokma hayrımızı yaptık. Şimdi de onun adına yapılmış olan bir kültür - sanat ve toplantı merkezinin açılışını yapmak üzere buradayız.

Ben 2026 yılı için tüm ülkeye, hangi siyasi görüşten olursa olsun 86 milyon vatandaşımıza başta sağlık, huzur, refah; bölgemiz ve ülkemize barış diliyorum. 2025 yılında hem çok acılar çektik kayıplarla hem de çok zorluklar çekti ülkemiz. Hem de 2025 yılı emeklilerimiz için asgari ücretliler için Saruhanlı'daki çiftçiler için esnaf için zor bir yıl oldu. Afetler gördük, kuraklık gördük, hastalık gördük, yangın gördük. Sokakta ve mutfakta, pazarda, cüzdanda yangın var. Bunların tamamının 2026'da hızla iyileşmesini temenni ediyoruz. Saruhanlı bizim açımızdan çok kıymetli bir ilçemiz. Orada da bugün vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiye, teveccühe bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Cumanız mübarek olsun."

"CHP'ye köprünün üstü yasak, oğula ise izin veriliyor"

Özel, Galata Köprüsü'nde daha önce CHP'nin yapmak istediği yürüyüşe izin verilmezken, TÜGVA'nın da aralarında bulunduğu 400'e yakın sivili toplum kuruluşunun dün yapılan mitingine izin verilmesine ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Şimdi objektif bakacak olursak dün verilen izin doğru, önceki verilmeyen izinler büyük yanlışlıktı. 'Bize vermediniz, onlara da vermeyin' diyecek halimiz yok. Kim Gazze için Filistin için yürüyorsa, kim bir eylem yapmak istiyorsa, kim ses çıkarmak istiyorsa ona izin versinler. Ama diğer yandan bu ikili uygulamalar doğru değil, vicdanları yaralıyor. Bu soruyu siz niye soruyorsunuz? Gazetecinin görevi bu. Yani 'Birine öyle, birine öyle uygulama… Birine helal olan, öbürüne haram olsun. Birine serbest olan, öbürüne yasak olsun.' Demokrasilerde bu olmaz. Yani izni isteyen CHP olursa köprünün üstü yasak, izni isteyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın oğlu olduğunda bu sefer 'O izin verilecek.' Bu doğru bir yaklaşım değil.

"'Bize vermediler, onlara da vermesinler' şeklinde biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız, ne partisiyiz"

İznin verilmesi doğrudur. Her isteyene bu izinler verilmelidir. Gazze için sağdan - soldan nereden en net, en yüksek ses ve itiraz çıkarsa bunun Gazze'ye, Filistin'e ve hepimize katkısı var. İsrail'in bu saldırgan tutumunun karşısında barışı savunan herkesin, hele hele Müslüman kardeşlerimizin bu kadar katledildiği bir süreçte buna ses çıkaran herkesin sesine ses vermek ve destek olmak gerekir. Çifte standarda itiraz ediyoruz. Ama dün yapılan iş önemli bir iştir, doğru bir iştir. Keşke bu meselede partizanlık yapmasalar da hiçbirimizin, milletin vicdanını boşu boşuna sızlatmasalar. Bu adaletsiz, ikircikli görüntüler ortaya çıkmasın. İnşallah 2026'da biz yine oraya bir izin istediğimizde dün verilen izin bize de verilir. Bunu böyle ifade edelim. Yoksa 'Bize vermediler, onlara da vermesinler' şeklinde biz öyle bir negatif siyasetin ne insanıyız, ne partisiyiz."

"Türkiye'den çıkan seslerin yapıcı olması lazım"

CHP Lideri Özel, Suriye'de Şam yönetimiyle YPG arasındaki 10 Mart mutabakatında sürenin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Oradaki Arap Alevi kardeşlerimize, Nusayri kardeşlerimize yapılan saldırıları defalarca kınadık, bir kez daha kınıyoruz. Dürzilere saldırı oluyorsa, onu da kınıyoruz. Araplar, Kürtler, Türkler barış içinde yaşamalılar. Bunun için bir anayasal çerçeveye ihtiyaç var. Herkesin temsil edildiği bir Suriye anayasasına ihtiyaç var. 10 Mart mutabakatının uygulanabilmesi için diplomasiye ihtiyaç var. Türkiye'den çıkan seslerin bu noktada yapıcı olması lazım. Yani şeyi anlıyorum. Bir an önce bu istikrarsız ortam bitsin isteniyor, evet. Ama yapıcı, sabırlı, diplomasiye alan açan bir sürecin götürülmesi gerekli diye değerlendiriyoruz. Bu konuda Türkiye zaman zaman MİT Başkanı'nın bu konuda aktif tutum sergilediğini takip ediyoruz. Bu konuda hem Dışişleri Bakanlığı, hem istihbarat teşkilatının, hükümetin aktif tutum sergilemesi lazım. Açıkça söylüyoruz. Buradan bize de orada bir görev düşerse, sözümüzü söylediğimizde hem dünyada, Avrupa'da, hem Suriye'de bizim bu işe katkı sağlayabileceğimiz neresi varsa, biz de katkı yapmaya açığız. Yeter ki Suriye'de barış olsun.

"Esas sorun; sömürülme sorunudur"

Sınırın iki tarafında Kürtler yaşıyor. Oradaki sorunun çözülmesi demek, sınırın iki tarafının, kardeşlerin bir arada yaşaması demek. Suriye'nin barış içerisinde olması ve Türkiye'nin barış içerisinde olması; Suriye'ye huzur getirir, Türkiye'ye huzur getirir. Suriye kalkınır, Türkiye kalkınır. Ayrıca Türkiye'deki sığınmacı sorunu tamamen hallolur. Şu anda yüzde 20'si halloldu, yüzde 80'i duruyor. Suriye'ye de Türkiye'ye de 2026'da barış diliyoruz ve artık savaşlarla, istikrarsızlıkla değil; barış ve kalkınma ile anılmak istiyoruz. Bu ülkenin de Suriye'nin de Kürtünün de Türkünün de yaşayan Araplarının da Türkmenlerinin de Alevilerinin de Sünnilerinin de esas sorunu; sömürülme sorunudur, açlık sorunudur, yokluk sorunudur. Bunların aşılması için de Suriye'ye de Türkiye'ye de barış bekliyoruz."

"Doğu ve Güneydoğu il başkanlarımız ve kanaat önderleri ile toplanacağız"

"2027 yılında bir erken seçim olur mu" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

"Şimdi yine bence erken seçim 2026'da olsun. Bıçak kemiğe dayanmışken neden 1,5 - 2 sene daha beklensin. 2026 yılı geçim yılı olmayacaksa, seçim yılı olur. Bu noktada asgari ücret, sefalet ücreti olarak açıklanmıştır. Tarihte ilk kez işçiler masada olmadan ve tarihte ilk kez açlık sınırının altında, verildiği gün, ilan edildiği günü açlık sınırının altındadır. Bugün açlık sınırı 30 bin 400 lirayken, asgari ücret bunun 4 bin lira - 3 bin lira altında ilan edilmiş durumdadır. Alındığında daha da altında kalacaktır. Bu katlanılabilir bir durum değildir.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak önümüzdeki hafta Pazartesi günü MYK toplantımızı yaparak, ardından kapalı grup toplantımızı yaparak, salı günü açık grup toplantımızı yaparak, çarşamba günü yine mitingimizi yaparak, perşembe günü Parti Meclisimizi toplayarak, cuma günü Doğu - Güneydoğu bölgesindeki il başkanlarımızı, kanaat önderlerini toplayarak, cumartesi günü 81 ilin il başkanlarını toplayarak, gelecek hafta her gün bir toplantıyla 2026 yılına nasıl başlıyoruz, 2025'i nasıl değerlendiriyoruz, 2026'da nasıl mücadele edeceğiz, erken seçim sandığını nasıl getireceğiz ve bu milletin sorunlarına çözüm önerilerimizi hangi performansla, hangi takvimle, ne şekilde çalışarak yapacağız bunları planlayacağımız… Ardından da tabii bir yandan planlamayla, bir yandan mitingimizi, grup toplantımızı aksatmadan iktidar yürüyüşümüzün somut adımlarını atacağımız, başlayacağımız, bu toplantılarla değerlendirmeleri yapacağımız, hem istişarenin hem de ardından bir koordinasyonun, eşgüdümün sağlanacağı, partinin bütün yetkili organlarının, grubundan Parti Meclisi'ne, il başkanlarından, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi'ne kadar yoğun bir toplantı, planlama ve harekete geçme haftası olarak önümüzdeki haftaya başlıyoruz."