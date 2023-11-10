Özgür Özel'den Yargıtay'ı protesto eden avukatlara destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını protesto eden Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu üyelerine destek verdi.

Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu üyeleri, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması nedeniyle AYM'den Yargıtay'a yürüyüş düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri de avukatlara destek verdi. Yürüyüş öncesi AYM önünde açıklama yapan Özgür Özel, elindeki Anayasa kitapçığını göstererek, "Bugün Türkiye, dünyadaki pek çok otoriter-popülist liderin yeltendiğinin daha fazlasına yeltenmeye çalışan bir tek adam rejiminin ülkeyi getirdiği noktayı tartışıyor. Türkiye çok güçlü bir ülke, anayasa geleneği çok güçlü olan bir ülke. Toplum sözleşmesi çok güçlü olan bir ülke. Ancak AKP Türkiye'yi anayasasızlaştırmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının dün uçakta kullandığı ve bugün sabah 10.00'a kadar ambargolu olan ifadeler, basına yansıyana kadar bu bir yargı kriziydi ve bu bir devlet kriziydi. Ama bugün sabah 10.00'da Cumhurbaşkanının açıklamalarını duyduktan sonra; bunun Recep Tayyip Erdoğan eliyle anayasal düzenin ortadan kaldırılmaya çalışılması, adeta halkın iradesine karşı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir kalkışma ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor" dedi.

'ANAYASANIN O HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRECEK GÜÇTE DEĞİLSİN'

Anayasayı değiştirebilmek için AK Parti ve MHP'nin yeterli milletvekili olmadığını söyleyen Özel, "Bunu referanduma götürebilecek durumları da yok. Bu anayasayı ortadan kaldırabilmek, zaten ilk dört maddesi değiştirilemediği için mümkün değil. Ancak herhangi bir maddesini değiştirecek güçleri yokken, bu anayasanın bazı maddelerini yok sayıyorlar. Bu yok saymaya, ülkenin Cumhurbaşkanı yani yetkisini bu anayasadan alan Cumhurbaşkanı yol veriyor, omuz veriyor, destek veriyor. Sorun başka bir noktaya evirilmiştir. Şimdi, bu anayasayı tartışmaya açan Cumhurbaşkanı; Anayasanın, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığına yönelik maddesini yok sayan Cumhurbaşkanı, kendisinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili maddesini var saymaktadır. Bir başkası da gelir senin varlığını yok sayar. Bu Anayasayı yok saymaya başlamak, esas Anayasa'dan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Esas tehdit onadır. Ama o burada Anayasanın arkasında duracağına, o burada Anayasa'daki hükümleri koruyacağına; Yargıtay ile birlikte Anayasanın bir hükmünü yok saymaya çalışmaktadır. Sen Anayasanın o hükmünü değiştirecek güçte değilsin. Millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin. Bu bir darbe girişimi. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Türkiye'yi anayasasızlaştırma girişimine; Anayasa'dan en çok yetki, güç ve sorumluluk alan kişi yol veriyorsa, göz yumuyorsa, destek veriyorsa; kendi meşruiyetini ortadan kaldırıyor demektir" ifadelerini kullandı.

'BU ANAYASAYA SAHİP ÇIK'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uyardığını söyleyerek, "Kendi meşruiyetini tartışmaya açma. Bir maddeyi sen saymazsan; biz de sana yetki, sorumluluk veren maddeyi yok sayarız. Millet sana oy verdi, bu anayasa sayesinde görev yapıyorsun; ama milletin Anayasası'nın 'bir başka maddesi, benim için yoktur' diyorsun. Senin yok hükmünde kabul edilmeni istemiyorsan, bu anayasaya sahip çık. Sahip çıkmazsan, sen de yok hükmündesin" diye konuştu.

Özel ve beraberindeki CHP'liler, Özel'in açıklamasından sonra, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu üyeleri ile AYM'den Yargıtay'a yürüyüşüne destek verdi.