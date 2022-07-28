CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İshak Paşa Sarayı'nı ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İshak Paşa Sarayı'nı ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti. Güncel AA / Sagip Sezginer Kemal Kılıçdaroğlu İshak Paşa Sarayı Ağrı Hani Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.