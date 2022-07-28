CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İshak Paşa Sarayı'nı ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun türbe ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İshak Paşa Sarayı'nı ziyareti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı'nın Doğubayazıt Ahmed-i Hani Türbesi ile İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.
AA / Sagip Sezginer - Güncel