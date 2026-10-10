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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Gar Katliamı kurbanlarını 11'inci yılda andı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Gar Katliamı kurbanlarını 11'inci yılda andı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında yaşamını yitirenleri andı. Kılıçdaroğlu, 'Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hesabını sormadan, adaletten vazgeçmeyeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında yaşamını yitirenleri andı. Kılıçdaroğlu, "Birbirimizin canı ve namusu yine birbirimize emanettir. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hesabını sormadan, adaletten, kavgamızdan vazgeçmeyeceğiz. Birbirimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Korkuyu değil umudu, nefreti değil kardeşliği büyüteceğiz. Unutmadık, unutmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yıı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"10 Ekim Gar Katliamı, Ankara'nın kalbinde, insanlığın vicdanında açılmış ve hiç kapanmayacak bir yaradır. Aradan yıllar geçti ama ne acımız hafifledi ne de adalet arayışımız sona erdi. Birbirimizin canı ve namusu yine birbirimize emanettir. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin hesabını sormadan, adaletten, kavgamızdan vazgeçmeyeceğiz. Birbirimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Korkuyu değil umudu, nefreti değil kardeşliği büyüteceğiz. 10 Ekim'de katledilen bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılı ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum. Unutmadık, unutmayacağız."

Kaynak: ANKA
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