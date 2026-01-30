Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Gaziantep'te yaptığı açıklamada halkın sesine kulak vermeyenlerin sandıkta cevap alacağını vurguladı. Deprem sonrası yaraların sarılması için partinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, "Halkın sesine kulağını tıkayanlar, bir gün sandığa gittiklerinde halktan cevabını çok net şekilde alacaklardır." dedi.

Tamaylıgil, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partinin çalışmalarını sahayı gezerek anlattıklarını söyledi.

Gaziantep'te bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tamaylıgil, şöyle konuştu:

"Halkın sesine kulağını tıkayanlar, bir gün sandığa gittiklerinde halktan cevabını çok net şekilde alacaklardır.??????? Gaziantep benim için çok farklı bir yere sahip. Gaziantep, Cumhuriyetimizin hangi koşullarda kurulduğunu en açık biçimde ortaya koyan bir şehir. Milletin bağımsızlık iradesinin onurlandırılmasının karşılığı olarak gazilik unvanı aldı. Gaziantep, düzenli bir ordu olmadan halkın kendi iradesiyle erkeğiyle, genciyle, kadınıyla bağımsızlık mücadelesinin simgesi. Sanayisi, üretimi ve ihracatıyla güçlü ve emekçi bir şehir."

CHP Parti Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka da depremler yaşandıktan sonra yaraların sarılması için çalıştıklarını belirtti.

Afetlerden sonra deprem bölgesine gelmeye gayret gösterdiklerini aktaran Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında ilk bayramda buradaydım, depremin yıl dönümlerinde buradaydım. Bugün de heyetimizle birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Gaziantep ziyareti öncesinde hem hazırlıklar yapmak hem de Gaziantep'te deprem sonrasındaki durumu birebir yaptığımız görüşmelerle belgeleyebilmek adına buraya geldik. Gerçekten de çok yoğun ve çok iyi hazırlanmış bir program gerçekleştirdik."

Toplantıya, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, CHP Milletvekilleri Melih Meriç ile Hasan Öztürkmen ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti

3.5 aylık mücadeleyi kaybetti! Fatih Ürek'ten acı haber geldi
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapmazlarsa...
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Faciadan dönüldü! Süper Lig devinin takım otobüsüne saldırı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

Çıtayı gökyüzüne çıkardı! Ünlü oyuncunun aradığı kriter gündem oldu
Türk girişimciye ABD'de dolandırıcılık suçlaması

Forbes listesine giren Türk girişimciye ABD'de ağır suçlama
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak