CHP Genel Başkan Yardımcısı'ndan Soruşturma Açıklaması

HABER: İLEYDA ÖZMEN / KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya ilişkin olarak, "Buradan CHP, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ya da CHP'nin herhangi bir üyesi geri adım atacak kimseler değillerdir. Bunun üstüne gideceğimize emin olsunlar. Bu soruşturma CHP'nin genel başkanını ya da bir üyesini korkutacak bir soruşturma değildir. Bu bir hakaret değildir. Gerçekleri seçmene, vatandaşa anlatmaktır" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Çiftçi şöyle konuştu:

"Soruşturma Akın Gürlek'in kim olduğunun göstergesi"

"Şöyle söylemek lazım; jet hızıyla başlatılmış bir soruşturma. Tabii soruşturma aslında bize şunu gösteriyor; Sayın Genel Başkanımızın Akın Gürlek ile ilgili söylediği her kelimenin aslında altını doldurur bir soruşturma oldu. Çünkü Akın Gürlek'e şunu söyledi Sayın Genel Başkanımız; önce bir iş yaptırıldı, mükafatlandırıldı bakan yardımcısı yaptırıldı. Sonra bir operasyon yaptırılmak üzere özel görevlendirdi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapıldı. ve aynı operasyonu şu anda yapmakla görevli bir kişiden bahsetti Genel Başkanımız. Tam da bu soruşturma işte bunun gerçek olduğunu gösterdi. Genel Başkanımıza başlatılan soruşturmayı biz de başsavcılık tarafından yapılan açıklamada gördük. Kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri adres göstermek diye gösterildi. Genel Başkanımız terörle mücadele eden bir kimseyi adres göstermedi. Genel Başkanımız Ahmet Özer'e yapılan içi boş soruşturmanın, içi boş tutuklamanın kim tarafından hangi operasyonla yapıldığını anlattı. Zaten kendisinin de daha önce başka başka operasyonlarda neler yaptığını Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş gördü, bizzat yaşadı. Genel Başkanımız da bunun altını çizdi. Dolayısıyla bu soruşturma aslında Akın Gürlek'in kim olduğunun da göstergesi olan bir soruşturma olduğunu söylemekte fayda var.

"Bu bir hakaret değildir"

Ancak buradan CHP, CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ya da CHP'nin herhangi bir üyesi geri adım atacak kimseler değillerdir. Bunu da belirtmek lazım. Bunun üstüne gideceğimize de emin olsunlar. Dolayısıyla bu soruşturma CHP'nin genel başkanını ya da bir üyesini korkutacak bir soruşturma değildir. Bu bir hakaret değildir. Gerçekleri seçmene, gerçekleri vatandaşa anlatmaktır. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkesin bu gerçekleri görmesi için ana muhalefet partisi olarak bize bir görev verildi. 31 Mart seçimlerinin birinci partisi olarak bize bir görev verildi ve biz bu görevi seçmen için, vatandaş için yapıyoruz."