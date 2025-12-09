CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Yöneticileri ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve derneğin İstanbul Şubesi Başkanı Önder Çelik ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileri ile bir araya geldi. Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Sn. Mustafa Işık, İstanbul Şubesi Başkanı Sn. Önder Çelik ve Yönetim Kurulu Üyelerini genel merkezimizde ağırladık. Şehitler toprak altındaki ulu köklerimiz, Gaziler ise yaşayan anıtlardır."