CHP Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, Bakan Yerlikaya'ya Tekirdağ Cezaevi'nden 803 Yabancının Salıverildiği İddialarını Sordu: "Başka Cezaevleri...

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, Tekirdağ Cezaevi’ndeki 803 yabancının salıverildiği iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Tan, “Tekirdağ Cezaevi haricinde, yabancı uyruklu suçluların polise teslim edilmeden salıverildiği başka cezaevleri de var mıdır? Bu kişilerin suç kayıtları göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte işleyecekleri olası suçlar kimin sorumluluğundadır?” sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan, Tekirdağ Cezaevi'ndeki 803 yabancının salıverildiği iddialarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sordu. Tan, "Tekirdağ Cezaevi haricinde, yabancı uyruklu suçluların polise teslim edilmeden salıverildiği başka cezaevleri de var mıdır? Bu kişilerin suç kayıtları göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte işleyecekleri olası suçlar kimin sorumluluğundadır?" sorularını yöneltti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan, Tekirdağ Cezaevi'ndeki 803 yabancının salıverildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Tan, önergesinde konuya ilişkin şunları belirtti:

"Cinayet, yaralama, cinsel saldırı, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti, yağma, hırsızlık, insan kaçakçılığı, dolandırıcılık vb. suçlardan dolayı Tekirdağ F ve T tipi cezaevlerinde kalan yabancı uyruklu 803 vatandaşın bir bölümünün polise bilgi verilmeden salıverildiği iddiası, bugün kamuoyuna yansıdı ve toplumda büyük endişelere neden oldu.

"YABANCILARIN POLİSE TESLİM EDİLMEDEN SALIVERİLDİĞİ İDDİA EDİLMEKTEDİR"

Göç İdaresi tarafından söz konusu 803 yabancının işlemiş olduğu suç/suçlar göz önünde bulundurularak kaçma ve kaybolma ihtimali sebebiyle serbest bırakılmaması, koşullu salıverme tarihinde ya da infaz süresi bitince kolluk kuvvetlerine teslim edilmeleri; Göç İdaresine getirilecek olan yabancılardan Suriyelilerin ya gönüllü şekilde ülkelerine gönderileceği ya da Gözetim Merkezi'nde tutulacağı, diğer yabancıların ise sınırdışı edileceği bildirilmesine rağmen, bu yabancıların polise teslim edilmeden salıverildiği iddia edilmektedir.

Ayrıca, Tekirdağ Cezaevi'ndeki 803 yabancıdan kaçının salıverildiği, ya da diğer illerde böyle bir uygulama yapılıp yapılmadığı ise bilinmemektedir."

"BU KİŞİLERİN SUÇ KAYITLARI GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İŞLEYECEKLERİ OLASI SUÇLAR KİMİN SORUMLULUĞUNDADIR?"

Tan'ın, Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Tekirdağ Cezaevi'ndeki 803 yabancının salıverildiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? Bu iddianın gündeme gelmesinin ardından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bu yönde bir soruşturma yapılacak mıdır? Türkiye'deki cezaevlerinde yatmakta olan yabancı uyruklu suçluların, infaz süreleri bitmeden önce, sınır dışı edilecekleri süreç ile ilgili herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa bu yönde bir planlama neden yapılmamıştır? Bakanlığınızın önergeye konu olan 803 yabancı uyruklu vatandaşın yerinin tespiti için bir çalışması var mıdır? Tekirdağ Cezaevi haricinde, yabancı uyruklu suçluların polise teslim edilmeden salıverildiği başka cezaevleri de var mıdır? Bu kişilerin suç kayıtları göz önüne alındığında, önümüzdeki süreçte işleyecekleri olası suçlar kimin sorumluluğundadır?

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, mültecilerin suç işleme oranında azalma olduğunu, hatta Türk vatandaşlarının suç işleme oranının, yabancı uyruklu vatandaşların suç işleme oranından yüksek olduğunu ifade etmiştir. Bakanlığınız tarafından yabancı uyruklu vatandaşların suça karışma vakalarına dair bir çalışma var mıdır? Türkiye'de düzensiz göçün ve sığınmacı akınının başladığı dönem hesaba katıldığında 01.04.2011 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçici koruma statüsündeki sığınmacılara ait kaç adli suç dosyası kayıtlara geçmiştir? Bu suçların kategorilere göre dağılımı nedir?"