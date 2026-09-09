CHP Gençlik Kolları’ndan marşlar ve sloganlarla 103’üncü yıl kutlaması

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları üyeleri, Genel Merkez'e gelişlerinde marşlar ve sloganlarla partilerinin 103. kuruluş yıldönümünü kutladı.

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Gençlik Kolları üyeleri de kutlamalar için Genel Merkez'e girişlerinde marşlar söyleyerek sloganlar attı. Gençlik Kolları üyeleri, "Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorları maviliklere süreceğiz" dizelerini ardından "İzmir Marşı"nı söyledi. Gençler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ile toplu halde Genel Merkez binasına girdi.

KUTLAMA PROGRAMI

CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyareti ile başladı. Program kapsamında saat 15.00'te Kılıçdaroğlu başkanlığında; Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları genel başkanlarının katılımıyla "Geçmişin ve Geleceğin Tespiti" başlıklı geniş katılımlı toplantı yapılacak. Saat 17.00'de Bellek Müzesi'nde "103 Gencimizle 103 Yıllık Miras" buluşması düzenlenecek. Saat 19.00'da 9 Eylül Resepsiyonu verilecek, resepsiyon kapsamında iki belgesel gösterimi ile ışıklandırma ve görsel gösteriler gerçekleştirilecek.

Program kapsamında saat 20.00'de Yedi Renk Senfoni Orkestrası konser verecek. Saat 21.00'de "Adım Adım Anadolu" dans gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinlikler, saat 21.30'da yapılacak Pyro Show ile sona erecek.

Kaynak: ANKA