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CHP Eski Milletvekili Gökhan Durgun Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP Eski Milletvekili Gökhan Durgun Son Yolculuğuna Uğurlandı
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67 yaşında hayatını kaybeden CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından memleketi Antakya'da toprağa verildi. Durgun'un cenaze namazına ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara'da 67 yaşında yaşamını yitiren 22. ve 23. dönem CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un cenazesi, Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen törenin ardından memleketine uğurlanan Durgun'un naaşı, Antakya Mezarlık Kompleksi'ne götürüldü.

Burada öğlen vaktinde kılınan cenaze namazına Durgun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra partililer ile vatandaşlar katıldı.

Durgun'un naaşı, tören sonrasında Serinyol Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gökhan Durgun'un öz geçmişi

Hatay'da 1957 yılında doğan Durgun, Konya Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Antalya Pil Fabrikası Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Durgun, 22. ve 23. dönemde CHP'den Hatay Milletvekilli seçildi.

Durgun, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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