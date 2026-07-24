CHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı istifa etti

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı avukat Güler Koçyiğit, partisinden istifa etti. Koçyiğit, "Bu kararın en temel nedeni; partimizin içine sürüklendiği hukuki ve siyasi tablodur" dedi.

CHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı avukat Güler Koçyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, hem görevinden hem CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. CHP Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini büyük bir onur, inanç ve sorumluluk duygusuyla yürüttüğünü belirten Koçyiğit, "Bu süreçte tek gayem, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve kadınların eşit temsil mücadelesine katkı sunmak oldu. Ancak gelinen noktada, vicdanımın, siyasi ahlak anlayışımın ve hukukçu kimliğimin bana yüklediği sorumluluk gereği, Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevimden ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum" ifadelerini kullandı.

"MUTLAK BUTLAN SÜRECİ TOPLUMUN DEĞİŞİM UMUDUNU DERİNDEN YARALAMIŞTIR"

İstifa kararının en temel nedeni partisinin içine sürüklendiği hukuki ve siyasi tablo olduğuna dikkati çeken Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kamuoyunda butlan kararı olarak bilinen sürecin, yalnızca hukuki tartışmaların konusu olmadığı açıktır. Bu süreç, milyonlarca üyenin iradesini, parti içi demokrasiyi ve toplumun değişim umudunu derinden yaralamıştır. Ben, bu kararın hukuki meşruiyetinin tartışmalı olduğu kadar, siyasi meşruiyetinin de bulunmadığı kanaatindeyim. Siyaset, kişisel hesapların değil; halkın umutlarının omuzlarda taşındığı bir mücadeledir. Milyonların değişim beklentisini gölgeleyen, partiyi bölen ve toplumsal güveni zedeleyen hiçbir girişimin tarih önünde haklılık kazanacağına inanmıyorum.

"BUNA SEBEP OLANLARI NE TARİH NE DE BU ÜLKENİN VİCDAN SAHİBİ İNSANLARI UNUTACAKTIR"

Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kişisel ikbal mücadeleleri alanı haline getirme hakkına sahip değildir. Çünkü bu parti bir kişinin değil, Cumhuriyet'i kuran iradenin, demokrasi mücadelesi veren milyonların ortak emanetidir. Bugün yaşananların yalnızca partiye değil, Türkiye'nin demokratik geleceğine de zarar verdiğini düşünüyorum. Buna sebep olanları ne tarih ne de bu ülkenin vicdan sahibi insanları unutacaktır. Toplum, kendi umutlarını zedeleyenleri günü geldiğinde mutlaka vicdan terazisinde değerlendirecektir. Ben mücadelemi hiçbir zaman makamlar için vermedim. Bundan sonra da hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, kadınların eşitlik mücadelesini ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğim."

Kaynak: ANKA